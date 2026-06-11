به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: مردم مومن و قهرمان ایران که با بیش از صد روز ایستادگی در میدان حماسه آفرینی و نصاب جدیدی از بصیرت و مقاومت را به نمایش گذاشتیند.

به دنبال افتخار آفرینی های سحرگاه رزمندگان اسلام در سرکوب دشمن متجاوز آمریکایی با توکل به خدای متعال، فرزندان دلیر شما در نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودک‌کش آمریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا برای تنبیه متجاوز، صبح امروز با ۱۲ فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F۱۶ ،F۱۵ و F۳۵ آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند.

عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارت‌های دشمن ادامه دارد.