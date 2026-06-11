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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۹

سپاه:پایگاه ها و جنگنده‌های آمریکایی منهدم شدند

سپاه:پایگاه ها و جنگنده‌های آمریکایی منهدم شدند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: محل استقرار جنگنده‌های F۱۶ ،F۱۵ و F۳۵ آمریکایی و تعداد زیادی جنگنده منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: مردم مومن و قهرمان ایران که با بیش از صد روز ایستادگی در میدان حماسه آفرینی و نصاب جدیدی از بصیرت و مقاومت را به نمایش گذاشتیند.

به دنبال افتخار آفرینی های سحرگاه رزمندگان اسلام در سرکوب دشمن متجاوز آمریکایی با توکل به خدای متعال، فرزندان دلیر شما در نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودک‌کش آمریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا برای تنبیه متجاوز، صبح امروز با ۱۲ فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F۱۶ ،F۱۵ و F۳۵ آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند.

عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارت‌های دشمن ادامه دارد.

کد مطلب 6856908

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    نظرات

    • حسن IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      17 1
      پاسخ
      درود برغیرت ایرانی
    • ایران همدل IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      22 1
      پاسخ
      بیاری خداوند متعال آمریکا و اسرائیل نابود می‌شوند.
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      17 1
      پاسخ
      بزن که خیلی خوب میزنی.
    • م.ج IT ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      13 1
      پاسخ
      عملیات باید تا قطع شر نحس و نجس آنها از منطقه غرب آسیا ادامه بیابد. پاینده نیروهای مسلح و حافظان امنیت 🌹♥️
    • اسلام هاشمی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      15 1
      پاسخ
      خداقوت تامیتونید جنگنده بزنید قدرت امریکا واسراییل درجنگندست تامیتونید ازکسی هم نترسین اجازه نگیرین انهدام هرجنگنده زندگیه تازه وروح تازه به انقلابه
    • سعید GB ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      9 2
      پاسخ
      ایران سربلند🇮🇷
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      8 1
      پاسخ
      سلام خدا بر ارتشیان و سپاهیان مؤمن و قهرمان
    • حزب الله IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      4 0
      پاسخ
      و من نصر من عندالله عزیز حکیم
    • FR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ از سال 1987 برای اشغال جنوب ایران برنامه داشته، در مصاحبه هایش در مورد آن صبحت کرده، و تا رسیدن به این هدف نیز هرگز کوتاه نخواهند آمد. یعنی سی و نه سال قبل، و سال ها پیش از آنکه به اصطلاح "نگرانی های" غرب و امریکا از برنامه ی هسته ای، موشکی و پهبادی ایران به وجود بیاید. دستیابی به سلاح هسته ای(بمب کثیف)، و اعلام رسمی آن، تنها راه ایجاد بازدارندگی واقعی است.
    • حزب‌الله IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خدا قوت انشاالله تیرها که می اندازید با هدایت الهی به هدف بنشیند اذ رمیت ما رمان لاکن الله رما
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      2 0
      پاسخ
      درود

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