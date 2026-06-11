به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جمع مردم درجزین شهرستان مهدیشهر ادارات و مجموعه اجرایی را میدان جهاد و خدمت به مردم خواند و افزود: خدمت صادقانه و بی منت مهمترین وظیفه هر مدیری در استان سمنان است.

وی با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان، توضیح داد: مجموعه مدیریتی استان می کوشد تا از تولید کنندگان و کارگران در این شرایط جنگی حمایت کند.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه تلاش دولت نیز به حمایت از تولید، رفع مشکلات واحدهای اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم است، ادامه داد: تلاش مدیریت استان سمنان بر پیشگیری از توقف فعالیت های اقتصادی است.

کولیوند با اشاره به اینکه دولت در خط مقدم تامین کالاهای اساسی است، اظهار کرد: همه مدیران استان سمنان باید همگام با دولت و روحیه جهادی عزم خود را بر همدلی و کاهش مشکلات و افزایش رضایت عمومی استوار کنند.

وی راه حل عبور از بحران را تداوم وحدت ملی و تلاش مسئولان عنوان کرد و افزود: امروز مهمترین نیاز کشور حفظ وحدت و پرهیز از هر گونه اختلاف افکنی و گوش دادن به فرامین رهبر معظم انقلاب است.