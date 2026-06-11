تثبیت ۱۴۷ فرصت شغلی عشایری در خراسان جنوبی با پرداخت تسهیلات حمایتی

حجت خادمی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از محل تسهیلات اشتغال پایدار موضوع بند ۷-۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۳۰۱ میلیارد ریال منابع تسهیلاتی برای اجرای طرح‌های عشایری در استان مصوب شده است.

وی افزود: از میان متقاضیان معرفی‌شده به بانک‌های عامل، تاکنون ۱۴۷ نفر موفق به دریافت ۲۶۵ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه این تسهیلات با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق عشایری پرداخت می‌شود، تصریح کرد: پرداخت این میزان تسهیلات تاکنون به تثبیت ۱۴۷ فرصت شغلی در جامعه عشایری استان منجر شده است.

خادمی‌نژاد ادامه داد: میانگین تسهیلات پرداختی برای هر فرصت شغلی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین طرح‌های بهره‌مند از این اعتبارات در حوزه پرورش و نگهداری دام اجرا شده که نقش مهمی در پایداری اشتغال و تقویت معیشت خانوارهای عشایری خراسان جنوبی دارد.