عشایر نقش مهمی در تولید و وحدت ملی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای عشایر استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین به دلیل تنوع قومی و فرهنگی، رنگین‌کمانی از اقوام مختلف است و همزیستی مسالمت‌آمیز عشایر در کنار سایر اقشار جامعه، الگویی ارزشمند از همبستگی و وحدت اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جمعیت عشایری استان افزود: حدود دو هزار خانوار عشایری با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر در استان قزوین زندگی می‌کنند که این جامعه، نقشی مؤثر در تولید، اقتصاد و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

استاندار قزوین با بیان اینکه عشایر همواره در کنار نظام و مردم بوده‌اند، تصریح کرد: این قشر در طول تاریخ نقش مهمی در حفظ امنیت، انسجام اجتماعی و توسعه کشور ایفا کرده‌اند و باید برای ماندگاری و تقویت این جمعیت برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی عشایر را بخشی از هویت فرهنگی استان دانست و خاطرنشان کرد: حضور اقوام مختلف از جمله ترک، کرد و فارس در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از وحدت و همدلی را در استان قزوین به نمایش گذاشته است.

نوذری همچنین با اشاره به برخی نیازها و مطالبات جامعه عشایری گفت: تأمین آب مورد نیاز چشمه‌ها و مراتع، توسعه خدمات درمانی و بهداشتی، واکسیناسیون دام‌ها و احداث و بهسازی راه‌های عشایری از جمله موضوعاتی است که باید با اهتمام بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت عشایر افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر، خدمات لازم را به این قشر ارائه دهند تا زمینه ارتقای کیفیت زندگی و تداوم فعالیت‌های تولیدی آنان فراهم شود.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به تغییر الگوی جمعیتی کشور گفت: حرکت جمعیت به سمت شهرنشینی و کاهش سهم جمعیت روستایی و عشایری در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد، از این رو حمایت از عشایر برای حفظ تولیدات دامی، پایداری جمعیت و تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ملی اهمیت ویژه‌ای دارد