انبارهای صیادی جزیره خارگ ساماندهی شدند

هدی موری بازفتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح پروژه ساماندهی انبارهای صیادی اظهار کرد: در شرایطی که مردم در میدان مقاومت پرچمدار هستند، مجموعه مدیریت شهری جزیره خارگ نیز در میدان خدمت، جهت رضایتمندی مردم تلاش میکند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر خارگ اظهار کرد: پروژه ساماندهی انبارهای صیادی با همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ و با همراهی مؤثر پایانههای نفتی ایران به خط پایان رسید. این موفقیت حاصل وفاق و همدلی فرابخشی بود که امیدواریم برای سایر پروژهها نیز تداوم یابد.
وی افزود: شورای ششم از ابتدا نگاه ویژهای به جامعه صیادی داشت و برای نخستین بار اعتبار خاصی به این حوزه اختصاص داد شهرداری نیز با تمام توان پای کار ایستاد.
نایب رئیس شورای شهر خارگ با اشاره به روحیه جهادی مدیران محلی، تصریح کرد: امروز مردم عزیز ایران اسلامی در میدان مقاومت، سربلندانه پرچمداری میکنند و با ایستادگی خود، حماسههایی جاودان میآفرینند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ وظیفه خود میداند که در میدان خدمت، بیوقفه و با تمام توان برای رضایتمندی مردم تلاش کند و این پروژه نمونه ای از همین عهد و پیمان است.
وی ضمن قدردانی از صبوری جامعه صیادی، به مزیتهای مهم این پروژه اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر ایمنسازی ادوات و تجهیزات صیادی که از دغدغههای همیشگی صیادان عزیز بود، نقش مؤثری در زیباسازی بخش ورودی جزیره خارگ نیز ایفا کرده است. انشاءالله با همین رویکرد، سایر پروژههای مورد نیاز این قشر زحمتکش نیز با سرعت و کیفیت مناسب توسط متولیان امر به سرانجام برسد.
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