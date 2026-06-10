۵ پروژه عمرانی و خدماتی در جزیره خارگ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی و خدماتی جزیره خارگ، از بهرهبرداری پنج پروژه مهم شهرداری خارگ و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه جدید خبر داد.
وی با اشاره به نقش این طرحها در توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان، اظهار کرد: در این مراسم، پروژههای برج پرچم، احداث پارک شهری، سنگفرش کوچه ۱۵ خرداد، احداث ۴۳ باب انبار ویژه صیادان و تأمین چهار دستگاه ماشینآلات خدماتی شهرداری به بهرهبرداری رسید.
فرماندار بوشهر افزود: احداث انبارهای صیادان با هدف حمایت از جامعه صیادی و ایجاد فضایی مناسب برای نگهداری تجهیزات و ادوات صیادی انجام شده است. همچنین تأمین ماشینآلات خدماتی جدید، ظرفیت شهرداری خارگ را در حوزه خدمات شهری، پاکسازی و مدیریت امور شهری افزایش خواهد داد.
مظفری با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای عمومی و تفریحی در جزیره خارگ، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه احداث پارک شهری و همچنین احداث برج پرچم، در راستای زیباسازی محیط شهری، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سیمای شهر صورت گرفته است. سنگفرش کوچه ۱۵ خرداد نیز با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان و افزایش کیفیت معابر شهری اجرا شده است.
وی در ادامه از کلنگزنی پروژه بهسازی پیادهرو مسیر ورودی شهر خارگ از فرودگاه تا پایگاه جوشن خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده، ساماندهی ورودی شهر و بهبود منظر شهری در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد.
فرماندار بوشهر مجموع اعتبار هزینه شده و پیشبینی شده برای اجرای این پروژهها را ۳۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی متناسب با نیازهای مردم، از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، روند توسعه و آبادانی جزیره خارگ با شتاب بیشتری ادامه یابد.
مظفری ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ، ابراز امیدواری کرد که بهرهبرداری از این پروژهها بتواند زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه خدمات شهری و افزایش رضایتمندی اهالی شریف و صبور جزیره خارگ را فراهم کند.
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