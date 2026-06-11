تندیس یادبود سپهبد شهید «غلامعلی رشید» در دزفول رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه با برگزاری آیینی به مناسبت سالروز شهادت فرزند دزفول و سردار رشید اسلام «غلامعلی رشید» تندیس یادبود این سردار پرآوازه اسلام و انقلاب با حضور خانواده و جمعی از مسئولان شهرستان دزفول در میدان رودبند ابتدای بلوار سردار رشید رونمایی شد.

امام جمعه دزفول در این آیین اظهار کرد: باید تلاش کنیم راه و سیره شهدا را همواره در زندگی جاری کنیم و زندگی خود را بر مبنای آرمان های شهدا جلو ببریم.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور با تاکید بر ضرورت یادآوری و زنده نگه داشتن یاد شهدا، افزود: امیدواریم راه شهدا همچنان استمرار داشته باشد که این مهم مستلزم برنامه ریزی و اهتمام مسئولان و خدمتگزاران نظام و انقلاب در کشور است.

به گزارش مهر، سردار سرلشکر غلامعلی رشید در سال ۱۳۳۲ در شهرستان دزفول چشم به جهان گشود. این سردار سرافراز اسلام در طول خدمت نظامی خود مسئولیت‌های برجسته‌ای برعهده داشت که از آن جمله می‌توان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اشاره کرد. وی در سال ۱۳۷۸ با دریافت درجه سرلشکری به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت ۱۷ سال در این سمت خدمت کرد.

سردار رشید در سال ۱۳۹۵ با حکم رهبر معظم انقلاب به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند؛ وی همزمان، مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده داشت.

سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمد.