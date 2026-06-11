فرماندار رشت: توسعه راه‌ های روستایی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه آسفالت محور «رودبارکی به سمت لشتنشا» اظهار کرد: این پروژه به طول ۴.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای در حال اجراست و نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی تردد و ارتقای زیرساختهای ارتباطی منطقه خواهد داشت.
فرماندار رشت همچنین در بازدید از پروژه آسفالت راه روستایی «نوردود» از توابع بخش لشتنشا گفت: این پروژه که از مطالبات چندین ساله ساکنان این روستا به شمار میرفت، به طول ۱.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
توسعه راههای روستایی در اولویت مدیریت شهری
میرغضنفری با اشاره به اهمیت توسعه راههای روستایی اضافه کرد: ارتقای زیرساختهای حملونقل روستایی یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند خدمترسانی به مردم را با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال کنیم.
وی افزود: در ماههای آینده نیز پروژههای متعدد آسفالتی در نقاط مختلف شهرستان و بهویژه در مناطق روستایی اجرا خواهد شد و برنامهریزی لازم برای توسعه و بهسازی راههای روستایی در دستور کار قرار دارد.
تأکید بر توزیع عادلانه خدمات عمرانی
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات عمرانی در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: تا جایی که ظرفیتهای اعتباری، بودجهای و مالی اجازه دهد، برای رفع مشکلات زیرساختی و تأمین مطالبات مردم تلاش خواهیم کرد و مسیر توسعه و آبادانی روستاها را با جدیت ادامه میدهیم.
وی تصریح کرد: رضایتمندی مردم و تسهیل زندگی روستاییان از مهمترین اهداف اجرای این پروژههاست و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز با تمام توان در مسیر تحقق این اهداف فعالیت میکنند.
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