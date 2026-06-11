سردار معروفی: پیوند امت و امام دشمن را هراسان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: شهید سلامی از ثمرات و خروجی‌های انقلاب اسلامی بود. خروجی ولایت، امام و رهبری، تربیت فرماندهان و شهیدانی همچون شهید سلامی است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در ادامه گفت: مبعوث شدن مردم، پیوند امت و امام را شکل داده است؛ پیوندی که دشمن از آن هراس دارد و باید حفظ شود.

وی در پایان افزود: مردم عزیز ما در این جنگ رمضان در کنار نیروهای مسلح ایستادند و تبعیت محض خود از امام و رهبرشان را نشان دادند.