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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

سردار معروفی: پیوند امت و امام دشمن را هراسان کرده است

سردار معروفی: پیوند امت و امام دشمن را هراسان کرده است

ری- معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفت: مبعوث شدن مردم، پیوند امت و امام را شکل داده است، پیوندی که دشمن از آن هراس دارد و باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: شهید سلامی از ثمرات و خروجی‌های انقلاب اسلامی بود. خروجی ولایت، امام و رهبری، تربیت فرماندهان و شهیدانی همچون شهید سلامی است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در ادامه گفت: مبعوث شدن مردم، پیوند امت و امام را شکل داده است؛ پیوندی که دشمن از آن هراس دارد و باید حفظ شود.

وی در پایان افزود: مردم عزیز ما در این جنگ رمضان در کنار نیروهای مسلح ایستادند و تبعیت محض خود از امام و رهبرشان را نشان دادند.

کد مطلب 6857137

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