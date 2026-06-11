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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

مرکز رفاهی اقامتی فرهنگیان در ساحل شریعتی آستارا احداث می‌شود

مرکز رفاهی اقامتی فرهنگیان در ساحل شریعتی آستارا احداث می‌شود

آستارا- مدیر آموزش و پرورش آستارا از آغاز روند احداث مرکز رفاهی اقامتی فرهنگیان در ساحل شریعتی این شهرستان با هدف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و پاسخ به نیاز روزافزون فرهنگیان مسافر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران کرمی کلوری ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از محل اجرای طرح مرکز اقامتی ـ رفاهی آموزش و پرورش آستارا اظهار کرد: با توجه به افزایش سفر فرهنگیان به آستارا و ضرورت ارتقای خدمات رفاهی، احداث این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آستارا در صنعت گردشگری کشور افزود: این شهرستان به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، ساحلی و مرزی، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران از سراسر کشور است که بخش قابل توجهی از آنان فرهنگیان و خانواده‌هایشان هستند.

مدیر آموزش و پرورش بندر آستارا کمبود ظرفیت‌های اقامتی ویژه فرهنگیان را یکی از چالش‌های موجود دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از این نیاز را برطرف کرده و خدمات‌رسانی به فرهنگیان را بهبود بخشد.

کرمی کلوری با اشاره به اینکه ساحل شریعتی یکی از نقاط شاخص گردشگری آستارا محسوب می‌شود، بیان کرد: ایجاد مجموعه‌ای در شأن فرهنگیان و دانش‌آموزان، علاوه بر ارتقای خدمات رفاهی، زمینه بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و گردشگری شهرستان را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر افزایش رفاه فرهنگیان، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آستارا نیز نقش‌آفرین باشد و به توسعه متوازن شهرستان کمک کند.

مدیر آموزش و پرورش بندر آستارا با قدردانی از حمایت مسئولان استانی و نماینده مردم آستارا در مجلس افزود: خبرهای خوبی در انتظار جامعه فرهنگیان است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مراحل اجرایی این طرح در آینده نزدیک آغاز شود.

کد مطلب 6857140

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