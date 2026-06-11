به گزارش خبرنگار مهر، عمران کرمی کلوری ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از محل اجرای طرح مرکز اقامتی ـ رفاهی آموزش و پرورش آستارا اظهار کرد: با توجه به افزایش سفر فرهنگیان به آستارا و ضرورت ارتقای خدمات رفاهی، احداث این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آستارا در صنعت گردشگری کشور افزود: این شهرستان به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی، ساحلی و مرزی، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران از سراسر کشور است که بخش قابل توجهی از آنان فرهنگیان و خانوادههایشان هستند.
مدیر آموزش و پرورش بندر آستارا کمبود ظرفیتهای اقامتی ویژه فرهنگیان را یکی از چالشهای موجود دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح میتواند بخشی از این نیاز را برطرف کرده و خدماترسانی به فرهنگیان را بهبود بخشد.
کرمی کلوری با اشاره به اینکه ساحل شریعتی یکی از نقاط شاخص گردشگری آستارا محسوب میشود، بیان کرد: ایجاد مجموعهای در شأن فرهنگیان و دانشآموزان، علاوه بر ارتقای خدمات رفاهی، زمینه بهرهمندی بهتر از ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و گردشگری شهرستان را فراهم خواهد کرد.
به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر افزایش رفاه فرهنگیان، میتواند در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری آستارا نیز نقشآفرین باشد و به توسعه متوازن شهرستان کمک کند.
مدیر آموزش و پرورش بندر آستارا با قدردانی از حمایت مسئولان استانی و نماینده مردم آستارا در مجلس افزود: خبرهای خوبی در انتظار جامعه فرهنگیان است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط، مراحل اجرایی این طرح در آینده نزدیک آغاز شود.
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