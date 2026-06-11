به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سلامی ریک عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری نخستین مانور و رزمایش مقابله با تهدیدها و آلودگی‌های هوا، منابع آب و خاک در آخرین روز از هفته ملی محیط‌زیست که در کارخانه آسفالت ساختکار آفرین آستارا برگزار شد اظهار کرد: در این رزمایش، یک دستگاه لودر و ۱۰ نفر از نیروهای عملیاتی کارخانه در اجرای سناریوهای پیش‌بینی‌شده مشارکت داشتند.

وی درباره اهداف این رزمایش اظهار کرد: آمادگی برای کنترل و مهار نشت و پراکنش مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، اطفای حریق مخازن در شرایط اضطراری، پایش آلاینده‌های خروجی از دودکش‌ها، پاکسازی خاک‌های آلوده و اجرای اقدامات فوری برای کاهش اثرات زیست‌محیطی از مهم‌ترین محورهای این مانور بود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا با اشاره به موقعیت حساس کارخانه گفت: واحد صنعتی ساختکار آفرین به‌عنوان تولیدکننده آسفالت گرم، به دلیل استقرار در مجاورت تالاب استیل و حساسیت اکولوژیکی منطقه، به‌صورت مستمر تحت پایش کارشناسان محیط‌زیست قرار دارد.

وی ادامه داد: ارزیابی میزان آمادگی تجهیزات، سنجش توانمندی کارکنان در مدیریت شرایط اضطراری، کنترل مخاطرات زیست‌محیطی، پاکسازی نقاط آلوده و شناسایی نقاط قوت و ضعف در فرآیند واکنش به حوادث از جمله شاخص‌های بررسی‌شده در این رزمایش بود.

سلامی‌ریک بر ضرورت تداوم چنین مانورهایی تأکید کرد و گفت: ارتقای آمادگی عملیاتی و افزایش هماهنگی میان عوامل اجرایی، نقش مؤثری در پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی دارد.