معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جریان بازدید محمد مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از تصفیه‌خانه قیطریه تهران، آخرین وضعیت بهره‌برداری از سامانه نانوحباب نصب‌شده در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست در حاشیه این بازدید با اشاره به سابقه بهره‌برداری از این سامانه اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران و بهره‌برداران تصفیه‌خانه قیطریه، حدود پنج سال از نصب و راه‌اندازی فناوری نانوحباب در این مجموعه می‌گذرد و نتایج حاصل از بهره‌برداری آن، تأثیرات مثبت و چشمگیری در بهبود فرآیند تصفیه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش پایداری عملکرد تصفیه‌خانه داشته است.

وی افزود: کاهش مصرف برق از طریق حذف یا کاهش وابستگی به بلوئرها، حذف دیفیوزرها و تجهیزات جانبی، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، کاهش نیاز به نیروی انسانی و مواد مصرفی، افزایش ظرفیت تصفیه و ارتقای توان تصفیه‌خانه در مواجهه با نوسانات کیفی فاضلاب ورودی، از مهم‌ترین مزایای این فناوری به شمار می‌رود. همچنین کاهش صدا و بوی ناشی از فرآیندهای تصفیه، از دیگر آثار مثبت اجرای این سامانه است که می‌تواند به افزایش رضایت ساکنان مناطق پیرامونی تصفیه‌خانه‌ها کمک کند.

نوربخش ادامه داد: فناوری نانوحباب با افزایش راندمان انتقال اکسیژن و توزیع یکنواخت‌تر گاز در محیط مایع، قابلیت آن را دارد که به‌عنوان جایگزین یا مکمل بخشی از تجهیزات متداول هوادهی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی ضمن کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های بهره‌برداری، امکان ارتقای کیفیت پساب خروجی، افزایش تاب‌آوری فرآیندهای بیولوژیکی و بهبود عملکرد تصفیه‌خانه‌ها در شرایط نوسان بار آلودگی را فراهم می‌کند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست با اشاره به کاربردهای گسترده این فناوری در حوزه‌های آب، فاضلاب، کشاورزی، گلخانه‌ها و آبزی‌پروری اعلام کرد: توسعه و ترویج فناوری نانوحباب در سال جاری به‌صورت ویژه در دستور کار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفته است. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال، اجرای طرح‌های پایلوت و نیمه‌صنعتی، تسهیل اتصال فناوری به نیازهای دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برای توسعه بازار این فناوری دنبال خواهد شد.

او ضمن اشاره به اینکه اولویت معاونت علمی در این حوزه، تمرکز بر کاربردهایی است که دارای بازده اقتصادی و زیست‌محیطی مشخص هستند؛ تاکید کرد: از جمله این موارد کاهش مصرف انرژی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، افزایش ظرفیت تصفیه بدون نیاز به توسعه سنگین زیرساختی، کاهش آلودگی‌های محیطی اطراف تأسیسات تصفیه، ارتقای کیفیت آب در گلخانه‌ها و افزایش بهره‌وری در سامانه‌های کشاورزی و آبزی‌پروری.

نوربخش در پایان خاطرنشان کرد: توسعه این فناوری می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، به ارتقای بهره‌وری منابع آب و انرژی، کاهش چالش‌های اجتماعی پیرامون تأسیسات تصفیه و تقویت بازار محصولات دانش‌بنیان داخلی کمک کند.