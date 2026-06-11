رئیس بهزیستی دماوند: ۳۲۳ کودک مشکوک به اختلال بینایی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معادی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح جهادی غربالگری بینایی برای ۳۸۰۰ کودک در دماوند خبر داد و گفت: ۱۳ مورد تنبلی چشم شناسایی و تحت درمان قرار گرفته است.

معادی اظهار داشت: طرح غربالگری تنبلی چشم برای کودکان ۳ تا ۶ ساله توسط مؤسسه پارس آیین رودهن با مسئولیت خانم حمیده کوزادی در سطح شهرستان دماوند اجرا شد.

وی افزود: در یک سال اخیر تعداد ۳۸۰۰ کودک در رده سنی ۳ تا ۶ سال مورد معاینه و غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد ۳۲۳ کودک به‌عنوان مورد مشکوک شناسایی شدند.

رئیس اداره بهزیستی دماوند ادامه داد: پس از انجام معاینات تکمیلی، ۱۳ کودک مبتلا به آمبلیوپی (تنبلی چشم) تشخیص داده شدند و ۱۱۶ کودک نیز دارای سایر اختلالات بینایی از جمله ضعف چشم بوده و نیاز به استفاده از عینک داشتند.

معادی تصریح کرد: در حال حاضر موارد تشخیص داده شده آمبلیوپی تحت درمان قرار گرفته‌اند تا از بروز مشکلات جدی بینایی در آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی دماوند خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف شهرستان، اجرای این طرح نیازمند تلاش و همت جهادی بود که خوشبختانه با همکاری عوامل اجرایی به‌خوبی انجام شد.