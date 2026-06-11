به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم صد ثانیه، کارگاه تخصصی «صد راه» با هدف توانمندسازی فیلمسازان جوان و علاقمندان به فیلم کوتاه در حوزه هنری مازندران برگزار شد.
در این نشست تخصصی، محمدرضا خردمندان، کارگردان سینما، در جمع فیلمسازان جوان به تشریح مؤلفههای کلیدی ساخت فیلمهای صدثانیهای پرداخت.
سیده معصومه حجازی، مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: خردمندان در این کارگاه به مباحثی نظیر طراحی به جای فیلمنامهنویسی سنتی، شروع قصه از دل بحران، اهمیت کنش و تصمیمگیری شخصیت، راز دراماتیک، دستکاری خلاقانه وقایع به جای طرح ساده ایده، و ویژگیهای بصری خاصه در پایانبندی فیلمهای کوتاه پرداخت.
وی افزود: در این رویداد آموزشی، چند فیلم صدثانیهای و دیگر فیلمهای کوتاه به نمایش درآمد و خردمندان درباره موضوع، سوژه، قصه و درونمایه آنها با شرکتکنندگان به گفتوگو نشست.
مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران، هدف از برگزاری این کارگاه را توانمندسازی علاقمندان به ساخت فیلمهای کوتاه و افزایش کیفیت آثار تولیدی در استان عنوان کرد.
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