امحای ۲۳۳ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش خبرنگار مهر، حیاتالله حیاتی ظهر پنجشنبه در آیین امحای رمز ارز های غیرمجاز در یاسوج، اظهار کرد: فعالیت استخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز، علاوه بر وارد آوردن آسیب جدی به شبکه و افزایش تلفات، پایداری برق مشترکان خانگی و تجاری را بهویژه در ایام پیک بار با خطر جدی مواجه میکند.
وی با تشریح ابعاد خسارتهای وارده به منابع ملی افزود: توان مصرفی این تعداد دستگاه بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت برآورد میشود که برای تأمین پایدار چنین ظرفیتی از طریق نیروگاههای خورشیدی، سرمایهگذاری سنگینی در حدود ۹ میلیون دلار نیاز است که نشاندهنده ابعاد گسترده تضییع حقوق عمومی توسط متخلفان است.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان با تأکید بر اینکه روند مقابله با این پدیده با جدیت بیشتری دنبال میشود، تاکید کرد: سال گذشته ۲۲۴ دستگاه ماینر امحا شد و امسال نیز با خروج ۲۳۳ دستگاه دیگر از چرخه فعالیت غیرمجاز، گام بلندی در صیانت از انرژی برق برداشته شد.
وی با اشاره به اولویت تأمین برق بخشهای خانگی، تولیدی و خدماتی تصریح کرد: طبق ضوابط ابلاغی صنعت برق، در دورههای اوج مصرف، حتی مراکز استخراج دارای مجوز نیز مجاز به فعالیت نیستند و ملزم به توقف کامل کارکرد خود هستند.
حیاتی استخراج غیرمجاز را نوعی دستاندازی به انرژی یارانهای متعلق به آحاد مردم دانست و گفت: شرکت توزیع برق استان با همکاری دستگاه قضایی، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی، برخورد با متخلفان را در دستور کار دائم خود دارد.
وی از شهروندان دعوت کرد تا برای حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته، مراکز مشکوک استخراج رمز ارز را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تأکید کرد که گزارشهای منجر به کشف، مشمول دریافت پاداش تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
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