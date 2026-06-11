افتتاح نیروگاه خورشیدی ویژه ۶۴۰ خانوار مددجوی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد، نیروگاه خورشیدی تجمیعی با ظرفیت ۳.۲ مگاوات در شهرستان‌های ابرکوه و بهمن به بهره‌برداری رسید.

در راستای گسترش طرح‌های اشتغال‌زایی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و با هدف تولید برق پاک و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان یزد اجرا شده است.

این نیروگاه به عنوان بخشی از شبکه نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد در استان یزد، ظرفیت تولید برق در مناطق ابرکوه و بهمن را به طور چشمگیری افزایش داده است.

بهره‌برداری از این طرح، گامی عملیاتی در جهت تحقق اهداف توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های درآمدزا برای مددجویان به شمار می‌رود که در کنار کاهش ناترازی برق، به معیشت خانواده‌های ساکن در این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.