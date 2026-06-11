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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

افتتاح نیروگاه خورشیدی ویژه ۶۴۰ خانوار مددجوی استان یزد

افتتاح نیروگاه خورشیدی ویژه ۶۴۰ خانوار مددجوی استان یزد

یزد - نیروگاه خورشیدی تجمیعی ۳.۲ مگاواتی با حضور معاون رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ویژه 640 خانوار از مددجویان در ابرکوه و بهمن افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد، نیروگاه خورشیدی تجمیعی با ظرفیت ۳.۲ مگاوات در شهرستان‌های ابرکوه و بهمن به بهره‌برداری رسید.

در راستای گسترش طرح‌های اشتغال‌زایی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و با هدف تولید برق پاک و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان یزد اجرا شده است.

این نیروگاه به عنوان بخشی از شبکه نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد در استان یزد، ظرفیت تولید برق در مناطق ابرکوه و بهمن را به طور چشمگیری افزایش داده است.

بهره‌برداری از این طرح، گامی عملیاتی در جهت تحقق اهداف توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های درآمدزا برای مددجویان به شمار می‌رود که در کنار کاهش ناترازی برق، به معیشت خانواده‌های ساکن در این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.

کد مطلب 6857271

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