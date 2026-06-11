  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در آزادشهر مسدود شد

۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در آزادشهر مسدود شد

آزادشهر-دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر گفت: ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان آزادشهر که برای آن‌ها احکام قضایی قطعی صادر شده بود، مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سعیدی اظهار کرد: ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان آزادشهر که برای آن‌ها احکام قضایی قطعی صادر شده بود، مسدود شد.

دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر گفت: این چاه‌ها پیش از این در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و احکام قطعی انسداد آن‌ها صادر شده بود.

وی افزود: منابع آبی از سرمایه‌های ملی و حقوق عمومی مردم است و دستگاه قضایی با هرگونه برداشت غیرمجاز از این منابع برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان آزادشهر تأکید کرد: روند شناسایی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های متولی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6857250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها