۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در آزادشهر مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل سعیدی اظهار کرد: ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان آزادشهر که برای آن‌ها احکام قضایی قطعی صادر شده بود، مسدود شد.

دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر گفت: این چاه‌ها پیش از این در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و احکام قطعی انسداد آن‌ها صادر شده بود.

وی افزود: منابع آبی از سرمایه‌های ملی و حقوق عمومی مردم است و دستگاه قضایی با هرگونه برداشت غیرمجاز از این منابع برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان آزادشهر تأکید کرد: روند شناسایی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های متولی ادامه خواهد داشت.