به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکمانی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به جایگاه ارزشمند بازنشستگان در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: متأسفانه از دانش و تجربیات این قشر آن گونه که باید استفاده نمیشود، در حالی که بهرهگیری از تجربیات آنان میتواند از تکرار بسیاری از مشکلات جلوگیری کرده و به ارتقای عملکرد نهادها و دستگاههای اجرایی کمک کند.
وی خانواده را مهمترین رکن اجتماعی دانست و افزود: تقویت بنیان خانواده و تسهیل امر ازدواج، از مهمترین پیشنیازهای تحقق سیاستهای جمعیتی و افزایش نرخ فرزندآوری در جامعه است.
عضو شورای شهر یزد با اشاره به وجود بیش از ۸۰۰ خانواده دارای پنج فرزند در این شهر اظهار داشت: در نشست اخیر با خانوادههای دارای ۶ فرزند و بیشتر، بخش قابل توجهی از دغدغهها و مشکلات آنان مطرح شد که عمده این گلایهها به اجرایی نشدن وعدهها و مشوقهای پیشبینیشده در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بازمیگردد.
ترکمانی تصریح کرد: بسیاری از این خانوادهها معتقدند حمایتهای اعلامشده در عمل به نتیجه نرسیده و مراجعهای برخی مسئولان بیشتر جنبه گزارشگیری و تبلیغاتی داشته است تا حل مشکلات واقعی آنان.
وی از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از این نشستها، بررسی دقیق مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات خانوادههای پرجمعیت است تا حمایت از این خانوادهها از مرحله شعار و وعده به اقدامات عملی و ملموس برسد.
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