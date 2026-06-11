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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

حمایت از خانواده‌های پرجمعیت به مرحله عمل برسد

حمایت از خانواده‌های پرجمعیت به مرحله عمل برسد

یزد - رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر حمایت مؤثر از خانواده‌های پرجمعیت، خواستار پیگیری جدی مطالبات این خانواده‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترکمانی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به جایگاه ارزشمند بازنشستگان در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: متأسفانه از دانش و تجربیات این قشر آن گونه که باید استفاده نمی‌شود، در حالی که بهره‌گیری از تجربیات آنان می‌تواند از تکرار بسیاری از مشکلات جلوگیری کرده و به ارتقای عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

وی خانواده را مهم‌ترین رکن اجتماعی دانست و افزود: تقویت بنیان خانواده و تسهیل امر ازدواج، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق سیاست‌های جمعیتی و افزایش نرخ فرزندآوری در جامعه است.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به وجود بیش از ۸۰۰ خانواده دارای پنج فرزند در این شهر اظهار داشت: در نشست اخیر با خانواده‌های دارای ۶ فرزند و بیشتر، بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و مشکلات آنان مطرح شد که عمده این گلایه‌ها به اجرایی نشدن وعده‌ها و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بازمی‌گردد.

ترکمانی تصریح کرد: بسیاری از این خانواده‌ها معتقدند حمایت‌های اعلام‌شده در عمل به نتیجه نرسیده و مراجع‌های برخی مسئولان بیشتر جنبه گزارش‌گیری و تبلیغاتی داشته است تا حل مشکلات واقعی آنان.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، بررسی دقیق مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات خانواده‌های پرجمعیت است تا حمایت از این خانواده‌ها از مرحله شعار و وعده به اقدامات عملی و ملموس برسد.

کد مطلب 6857257

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