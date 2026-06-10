امام جمعه سیریک: تعرض به منابع آبی روستاها مصداق بارز جنایت جنگی است

حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر از تعرض به زیرساختهای آبی روستاهای بخش بمانی و کوهستک در شهرستان سیریک خبر داد و این اقدام را مصداق آشکار جنایت جنگی و تکرار عینی ظلم «آلزیاد و آل یزید» در عصر حاضر دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، با تأکید بر ضرورت برگزاری پرشور مراسم سوگواری ماه محرم، به شبهه «چرا هر سال باید عزاداری کنیم؟» پاسخ گفت.
وی با بیان اینکه «یزیدها» در طول تاریخ هرگز از بین نرفتهاند، اظهار داشت: امام حسین(ع)، علیاصغرها، اهلبیت مظلوم و آلزیاد همیشه در هر زمانی حضور دارند. تکرار عزاداری برای اهل بیت(ع) یعنی تکرار «نه» گفتن به ظلم و استبداد در همه اعصار. ما هر سال با محرم زنده میمانیم تا بگوییم کسانی که امروز به مردم بیآبوغذا میدهند و به منابع آب و زیرساختهای معیشتی تعرض میکنند، همان یزیدیان زمانه هستند.
تخریب منبع آب روستاها در سیریک؛ مصداق عینی ظلم
امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بحرانی آب در برخی مناطق این شهرستان، از تعرض به زیرساختهای آبی روستاهای پرجمعیت بخش بمانی خبر داد و گفت: شهرستان سیریک از مناطق آسیبپذیر از نظر منابع آبی است. در طول سال، بارها با کمبود شدید آب و قطعیهای طولانیمدت مواجه بودهایم.
وی افزود: با تلاش جهادی و انقلابی و همچنین بخشی از منابع دولتی، توانسته بودیم پایداری حوزه آب منطقه را تأمین کنیم. متأسفانه، اخیراً به منبع اصلی آب و مخازن ذخیرهسازی در منطقه «سرگلم» که محل تلاقی آب از میناب و راونگ بود، تعرض شده و این جنایت باعث قطعی آب روستاهای چندین هزار نفری ما از جمله در بخش بمانی و شهر کوهستک شده است. ساعتهاست مردم این مناطق در بیآبی کامل به سر میبرند.
محکومیت تعرض به زیرساختها و افشای دروغ حقوق بشر آمریکایی
سالاری با محکومیت شدید این اقدام، آن را نمونه بارز جنگ ترکیبی و ضربه به معیشت مردم دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان میدهد ادعای دروغین آمریکاییها درباره حقوق بشر چیزی جز یک حرف گزاف و چرند نیست. همان کسانی که یک بالگرد را بهانه میکنند، اما صدها برابر آن را زیرساختهای آبی مردم ما نابود میکنند.
وی تأکید کرد: رسانههای آزادگان کشور باید این جنایت را بازتاب دهند تا جهانیان بدانند آمریکا و ایادی آن هیچ پایبندی به حقوق بشر ندارند.
قدردانی از اقدامات جهادی و دولتی در بحران آب
امام جمعه سیریک با اشاره به اقدامات صورتگرفته پس از این حادثه، گفت: جا دارد از برادران دولتی و همچنین آستان قدس رضوی تشکر کنیم که یک دستگاه آبرسان سیار در اختیار ما قرار دادند. از همان لحظات اول جنگ آبی، این تدبیر اندیشیده شده بود، اما متأسفانه این میزان کمکها جوابگوی جمعیت متراکم منطقه نیست.
وی از استانهای معین، شهرستانهای همجوار و گروههای جهادی خواست: همانگونه که در پشتیبانی از جبهه و کمک به جنگ، همراه ما بودید، اکنون نیز در بحران آبی با اعزام دستگاههای آبرسان، ما را یاری کنید.
قول بازسازی زیرساختها طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده
سالاری در پایان با اشاره به تشکیل جلسهای با حضور مقامات عالی حوزه آب استان، وزارت کشور و فرمانداری، تصریح کرد: قرار شده ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده، مشکل آبی منطقه حل شود. بازسازی این زیرساخت هم به صورت دولتی و هم جهادی دنبال میشود. تماسهایی نیز با برادران در استانهای همجوار برای همراهی گرفته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: به امید پیروزی و با وحدت همه نیروهای انقلابی و جهادی، هم در حوزه تامین آب و هم در دفاع از مظلومیت اهل بیت(ع) و مردم منطقه، سربلند خواهیم بود.
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