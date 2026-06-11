بیمه اجتماعی برای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد: هدف اصلی از پوشش بیمه‌ای مددجویان، ایجاد پشتوانه‌ای پایدار برای آینده و گذار آنان از چرخه حمایت‌های مستقیم به سمت استقلال مالی است.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از حقوق قانونی افزود: با اجرای این طرح، مددجویان تحت حمایت، به صورت رسمی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و از تمامی مزایای قانونی شامل مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی و حمایت‌های دوران ازکارافتادگی بهره‌مند می‌شوند.

فتح‌آبادی در خصوص اولویت‌های اجرایی این برنامه اظهار کرد: در راستای تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، بانوان سرپرست خانوار در بازه سنی ۴۴ تا ۴۹ سال در اولویت معرفی قرار دارند تا فرآیند بازنشستگی آنان با سرعت بیشتری محقق شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به هزینه‌های این طرح تصریح کرد: سرانه پرداخت حق بیمه برای هر مددجو در جاری ماهانه بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان از سوی کمیته امداد به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است، افزود: حق بیمه این گروه از جامعه هدف در سه ماهه سال جاری نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، خاطرنشان کرد: دستاورد عملیاتی این طرح، بازنشستگی ۲۳۰ نفر از مددجویان در سال گذشته بوده است. همچنین طی سه سال اخیر، در مجموع ۱۸۶۶ مددجو از این مسیر به مرحله دریافت مستمری رسیده و استقلال مالی خود را به دست آورده‌اند؛ امری که گامی اساسی در جهت تضمین آرامش و امنیت خانواده‌های تحت حمایت محسوب می‌شود.

فتح آبادی در پایان به برنامه های کمیته امداد استان تهران به مناسبت روز تکریم خانواده اشاره کرد و گفت: دیدار با خانواده های سالمندان و همچنین آسیلب دیده از جنگ رمضان، خانواده های دارای بیمار خاص و صعب العلاج، خانواده های پرجمعیت و دارای دانش آموز نخبه در دستور کار این معاونت قرار دارد.