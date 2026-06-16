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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

کشاورزی محور اقتدار اقتصادی استان قزوین است

کشاورزی محور اقتدار اقتصادی استان قزوین است

قزوین- استاندار قزوین گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ اخیر و فشارهای اقتصادی، فعالیت واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی استان نه تنها متوقف نشد، بلکه در برخی حوزه‌ها افزایش تولید نیز به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان قزوین، با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه اظهار کرد: قزوین همواره از استان‌های پیشرو کشور در عرصه کشاورزی بوده و به‌حق می‌توان آن را سرزمین طلایه‌داران کشاورزی ایران نامید.

وی با اشاره به نقش راهبردی بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور افزود: کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه در سخت‌ترین شرایط نیز اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و با تلاش شبانه‌روزی خود، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه ایفا کردند.

استاندار قزوین با بیان اینکه امروز مهم‌ترین میدان تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی، عرصه اقتصاد است، تصریح کرد: جنگ امروز بیش از آنکه نظامی باشد، جنگی اقتصادی است و خط مقدم آن را تولیدکنندگان، کارآفرینان، کشاورزان و فعالان حوزه معیشت مردم تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در روزهای جنگ اخیر، با پیگیری مستمر مجموعه مدیریتی و تیم اقتصادی استان، روند تولید و اشتغال نه تنها دچار وقفه نشد، بلکه در برخی بخش‌ها شاهد افزایش تولید و تداوم سرمایه‌گذاری بودیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی استان است.

نوذری خاطرنشان کرد: قزوین در روزهای دشوار جنگ اخیر، عملکرد قابل قبولی در حوزه تولید داشت و برخلاف تصور دشمنان، نه تنها کاهش تولید را تجربه نکرد بلکه توانست روند رو به رشد خود را حفظ کند.

وی با اشاره به آموزه‌های نهضت عاشورا اظهار کرد: فرهنگ عاشورا به ما می‌آموزد که حق در برابر باطل ایستادگی می‌کند و هرگز در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند. این تفکر می‌تواند الگوی موفقی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.

استاندار قزوین افزود: مکتب امام حسین(ع) به ما آموخته است که شهادت پایان مسیر نیست، بلکه آغازی برای تعالی، عزت و ماندگاری ارزش‌های الهی است و همین نگاه سبب شده ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی با اقتدار در برابر تهدیدها ایستادگی کند.

وی انسجام ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و گفت: بازسازی و پیشرفت ایران در هر شرایطی با تکیه بر همدلی، وحدت و تقویت تولید داخلی امکان‌پذیر است و باید از این سرمایه ارزشمند برای توسعه کشور بهره گرفت.

نوذری در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی یکی از ارکان اصلی توسعه استان قزوین است و حمایت از این بخش در حقیقت حمایت از اقتصاد ملی، امنیت غذایی و آینده ایران عزیز محسوب می‌شود.

کد مطلب 6862046

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