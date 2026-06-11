به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت آغاز هفته جهاد کشاورزی گفت: در دوره‌ای که دشمنان، غذا و معیشت مردم را به ابزاری برای فشار بر ملت‌ها تبدیل و ایجاد نگرانی و اختلال در امنیت غذایی کشور را هدفگذاری کرده‌اند، راهبرد تامین و وفور کالاهای اساسی، استمرار تولید و توزیع و حفظ آرامش بازار، نقشه‌های شوم آنان را ناکام گذاشت.

متن کامل پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خرداد) به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امنیت و استقلال یک ملت نه فقط در مرزهای جغرافیایی، بلکه در تداوم تولید، آرامش بازار و غنا و برکت و پایداری سفره‌های مردم است؛ امنیتی که به اتکای همت و غیرت جهادگران بخش کشاورزی در روزهای دشوار بحران و جنگ، نشان داد امنیت غذایی، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع ملی و امنیت کشور است.

در دوره ای که دشمنان، غذا و معیشت مردم را به ابزاری برای فشار بر ملت‌ها تبدیل و ایجاد نگرانی و اختلال در امنیت غذایی کشور را هدفگذاری کرده‌اند، راهبرد تامین و وفور کالاهای اساسی، استمرار تولید و توزیع و حفظ آرامش بازار، نقشه‌های شوم آنان را ناکام گذاشت.

این دستاورد بزرگ جلوه‌ای روشن از اعتماد عمومی، مدیریت مسوولانه و مجاهدت خاموش تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تأمین و مرهون تلاش همه اجزا و ارکان بخش کشاورزی است که در دشوارترین شرایط، اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین غذای کشور متوقف شود.

امروز بخش کشاورزی، به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی، خود را متعهد به تقویت تولید، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولیدکنندگان و کاهش وابستگی به واردات و ملزم به حرکت در مسیر خودکفایی و استقلال غذایی می‌داند.

اقتصاد مقاومتی بدون امنیت غذایی، امنیت ملی بدون اقتدار ملی، وحدت و همدلی جهادگران عرصه کشاورزی بدون همبستگی و وفاق میان دولت، مردم و بخش خصوصی، برای ساختن پشتوانه استوار، مستحکم و مطمئن و عبور از بحران‌ها، امکان‌پذیر نیست.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی را به همه کشاورزان، تولیدکنندگان، روستاییان، عشایر، اصناف، اتحادیه‌ها، مدیران، کارکنان، کارشناسان و همه فعالان زحمت‌کش زنجیره بزرگ کشاورزی کشور تبریک عرض می‌کنم و از مجاهدت همه کسانی که برای پایداری تولید و امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم .

ما برای حفظ سفره مردم، استمرار تولید و سربلندی ایران اسلامی، همواره توصیه ها و پیام های مهم رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب خطاب به جهادگران را نصب العین خود قرار داده و تا پای جان استوار ایستاده‌ایم.