به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان قزوین با اشاره به چالش ناترازی انرژی اظهار کرد: مدیریت مصرف و عبور از شرایط کنونی نیازمند مشارکت جدی مردم است و باید رویکردها از محدودیت‌محوری به سمت بهینه‌سازی الگوی مصرف تغییر کند.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود، افزود: برای کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع انرژی باید از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی بهره گرفت و با طراحی بسته‌های تشویقی مناسب، زمینه همراهی بیشتر شهروندان را فراهم کرد.

استاندار قزوین ادامه داد: استفاده از مشوق‌های هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف داشته باشد و در این مسیر همراهی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوذری همچنین بر ضرورت استانداردسازی کالاهای پرمصرف تأکید کرد و گفت: بخشی از مصرف بالای انرژی به استفاده از تجهیزات و لوازم غیراستاندارد بازمی‌گردد و لازم است دستگاه‌های متولی در این حوزه اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از ارکان اصلی مدیریت مصرف دانست و افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی با رویکرد محله‌محور می‌تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و افزایش آگاهی عمومی داشته باشد.

استاندار قزوین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای اساسی در حوزه مدیریت انرژی عنوان کرد و گفت: توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی و مردمی‌سازی بهره‌مندی از انرژی‌های پاک باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

نوذری خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در تولید انرژی و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را دنبال کنند تا با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بتوان بر چالش ناترازی انرژی غلبه کرد.