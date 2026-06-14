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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

استاندار قزوین: تغییر الگوی مصرف برق با مشوق‌های مردمی دنبال می‌شود

استاندار قزوین: تغییر الگوی مصرف برق با مشوق‌های مردمی دنبال می‌شود

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی گفت: تغییر الگوی مصرف برق با تکیه بر بسته‌های تشویقی، فرهنگ‌سازی و توسعه پنل‌های خورشیدی در دستور کار استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان قزوین با اشاره به چالش ناترازی انرژی اظهار کرد: مدیریت مصرف و عبور از شرایط کنونی نیازمند مشارکت جدی مردم است و باید رویکردها از محدودیت‌محوری به سمت بهینه‌سازی الگوی مصرف تغییر کند.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی یکی از اولویت‌های مهم استان به شمار می‌رود، افزود: برای کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع انرژی باید از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی بهره گرفت و با طراحی بسته‌های تشویقی مناسب، زمینه همراهی بیشتر شهروندان را فراهم کرد.

استاندار قزوین ادامه داد: استفاده از مشوق‌های هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف داشته باشد و در این مسیر همراهی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوذری همچنین بر ضرورت استانداردسازی کالاهای پرمصرف تأکید کرد و گفت: بخشی از مصرف بالای انرژی به استفاده از تجهیزات و لوازم غیراستاندارد بازمی‌گردد و لازم است دستگاه‌های متولی در این حوزه اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از ارکان اصلی مدیریت مصرف دانست و افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی با رویکرد محله‌محور می‌تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و افزایش آگاهی عمومی داشته باشد.

استاندار قزوین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای اساسی در حوزه مدیریت انرژی عنوان کرد و گفت: توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی و مردمی‌سازی بهره‌مندی از انرژی‌های پاک باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

نوذری خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در تولید انرژی و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را دنبال کنند تا با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بتوان بر چالش ناترازی انرژی غلبه کرد.

کد مطلب 6859751

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