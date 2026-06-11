به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی روز پنجشنبه در مراسم بررسی وضعیت محورهای مواصلاتی بخش قره‌پشتلو، با تقدیر از همراهی، مطالبه‌گری و پیگیری مستمر مردم منطقه اظهار کرد: از اهالی شریف بخش قره‌پشتلو، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و تمامی افرادی که طی سال‌های اخیر با جدیت موضوع تعریض محور قره‌پشتلو–ارمغانخانه را دنبال کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با قدردانی از مسئولان، شوراهای اسلامی، دهیاران و مردم منطقه قره‌پشتلو، از پیگیری مستمر برای تعریض محور قره‌پشتلو–ارمغانخانه خبر داد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مسئولان استانی، این پروژه در مسیر اجرا قرار گرفته و بخشی از آن به‌زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات و رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری گفت: در ابتدای دوره نمایندگی، با همکاری دکتر طاهری و پس از بررسی‌های کارشناسی و مشورت با مسئولان فنی و اجرایی، از جمله مهندس اسماعیلی و مهندس بیات‌منش، به این جمع‌بندی رسیدیم که در شرایط فعلی، اولویت نخست منطقه، تعریض محور موجود باشد.

محمدی ادامه داد: هرچند اجرای باند دوم و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ‌تر نیز در برنامه پیگیری قرار دارد، اما با توجه به محدودیت منابع مالی، تصمیم بر آن شد که در مرحله نخست تعریض مسیر فعلی اجرایی شود تا ایمنی تردد و کیفیت خدمات حمل‌ونقل برای مردم منطقه ارتقا یابد.

وی با اشاره به حمایت‌های رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: بر اساس قول مساعد ارائه‌شده، حدود ۱۸ کیلومتر از محور قره‌پشتلو–ارمغانخانه در قالب دو قطعه اجرایی خواهد شد که قطعه نخست به طول ۱۰ کیلومتر در اولویت قرار دارد و امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.

کمربندی شمالی زنجان؛ گامی مؤثر در توسعه ارتباطات منطقه

نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه به پروژه کمربندی شمالی زنجان اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم زیرساختی استان است که می‌تواند دسترسی بخش قره‌پشتلو به شهر زنجان، جاده ترانزیت و آزادراه زنجان–تهران را تسهیل کند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مسیر، علاوه بر کاهش زمان سفر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه، تسهیل حمل‌ونقل و افزایش دسترسی ساکنان به مراکز خدماتی و اقتصادی خواهد داشت.

پیگیری اتصال قره‌پشتلو به میانه و اردبیل

محمدی از پیگیری برنامه‌ای میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه ارتباطات بین‌استانی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری نمایندگان استان اردبیل و شهرستان میانه، درخواست مشترکی به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است تا مسیر ارتباطی بخش قره‌پشتلو به سمت میانه و اردبیل تکمیل شود.

وی افزود: بخشی از این مسیر همچنان خاکی است و اجرای عملیات آسفالت آن نیازمند تأمین اعتبار و طی مراحل اجرایی است، اما اقدامات اولیه و پیگیری‌های لازم آغاز شده و امیدواریم در آینده شاهد تکمیل این کریدور ارتباطی مهم باشیم.

نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده درباره پروژه‌های عمرانی استان گفت: وظیفه نمایندگان مردم، انتقال مطالبات، دغدغه‌ها و خواسته‌های شهروندان به دستگاه‌های اجرایی است و در این مسیر گاهی ناگزیر به طرح برخی نقدها و مطالبات هستیم.

وی تأکید کرد: نقدهای مطرح‌شده از سوی ما با هدف اصلاح امور، رفع موانع و تسریع در روند خدمت‌رسانی انجام می‌شود. بی‌تردید هر مدیری که صادقانه برای مردم تلاش می‌کند، شایسته قدردانی و حمایت است.

ده‌ها پروژه راهسازی در نقاط مختلف استان در حال اجراست

محمدی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های عمرانی در حوزه راه و راهداری استان زنجان گفت: هم‌اکنون ده‌ها پروژه راهسازی، بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها در نقاط مختلف استان در حال اجراست که هر یک نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش سوانح جاده‌ای دارند.