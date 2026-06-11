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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

شرایط جدید برای فعالیت صیادان در استان بوشهر

شرایط جدید برای فعالیت صیادان در استان بوشهر

بوشهر- شیلات استان بوشهر در اطلاعیه ای از همه صیادان، مالکان شناورها و فعالان این حوزه در استان خواست تا فعالیت های خود را صرفاً درآب‌های سرزمینی و محدوده مجاز تعیین‌شده انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل شیلات استان بوشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع تمامی صیادان، مالکان شناورها و فعالان حوزه صید و صیادی استان بوشهر می‌رساند، با توجه به شرایط موجود، همه شناورها موظف هستند ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی، فعالیت صیادی خود را صرفاً در آب‌های سرزمینی و محدوده مجاز تعیین‌شده انجام دهند.

از تمامی بهره‌برداران بخش صید و صیادی درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد و فعالیت در مناطق دریایی خارج از محدوده‌های اعلامی خودداری کرده و ضمن همکاری کامل با مراجع ذی‌ربط، نکات ایمنی و الزامات ابلاغی را به‌طور کامل رعایت کنند.

بدیهی است رعایت این دستورالعمل‌ها در راستای حفظ ایمنی صیادان و شناورها ضروری بوده و انتظار می‌رود تمامی فعالان این بخش همکاری لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 6857433

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