شرایط جدید برای فعالیت صیادان در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل شیلات استان بوشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع تمامی صیادان، مالکان شناورها و فعالان حوزه صید و صیادی استان بوشهر می‌رساند، با توجه به شرایط موجود، همه شناورها موظف هستند ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی، فعالیت صیادی خود را صرفاً در آب‌های سرزمینی و محدوده مجاز تعیین‌شده انجام دهند.



از تمامی بهره‌برداران بخش صید و صیادی درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد و فعالیت در مناطق دریایی خارج از محدوده‌های اعلامی خودداری کرده و ضمن همکاری کامل با مراجع ذی‌ربط، نکات ایمنی و الزامات ابلاغی را به‌طور کامل رعایت کنند.



بدیهی است رعایت این دستورالعمل‌ها در راستای حفظ ایمنی صیادان و شناورها ضروری بوده و انتظار می‌رود تمامی فعالان این بخش همکاری لازم را به عمل آورند.