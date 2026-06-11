وزارت دفاع: هرگونه خطای محاسباتی دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نخستین سالگرد جنگ تحمیلی دوم در بیانیهای تأکید کرد: هرگونه خطای محاسباتی یا تعرض به امنیت و تمامیت ارضی کشور با پاسخی قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور غلط دشمنان مواجه خواهد شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است که با هدف تجزیه کشور و نیزضربه به استقلال، امنیت و موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران و در شرایطی انجام گرفت که طرفین در مسیر دیپلماسی و مذاکره قرار داشتند، اما بار دیگر ماهیت فریبکارانه، عهدشکن و جنایتکارانه دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت.
در این جنگ،برخی از فرماندهان عالی نیروهای مسلح، دانشمندان، نخبگان و جمعی ازکودکان، زنان و مردم بیگناه کشور به شهادت رسیدند، اما دشمن علیرغم این جنایات، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و دفاع مقدس ۱۲ روزه به عرصه اقتدار ملی، انسجام نیروهای مسلح، همبستگی ملت ایران و شکست محاسبات دشمن تبدیل شد. این حماسه بزرگ، پرده تزویر را از چهره رژیم صهیونیستی و حامیان آن کنار زد و اراده ملت ایران را در برابر جهانیان اثبات وبه نمایش گذاشت.
تجربه جنگ ۱۲ روزه و تداوم دشمنیها در جنگ رمضان، بیش از هر زمان دیگری اهمیت توسعه قدرت دفاعی، خودکفایی نظامی و تقویت بازدارندگی را آشکار کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بهرهگیری از ظرفیت دانشمندان، متخصصان و صنعتگران دفاعی کشور، مأموریت خود در پشتیبانی از نیروهای مسلح و توسعه توانمندیهای دفاعی را با قدرت ادامه داد و همچنان در مسیر تجهیز نیروهای مسلح به فناوریها و سامانههای پیشرفته، لحظهای درنگ نخواهد کرد.
نقش آفرینی آگاهانه و گسترده مردم در میدان اجتماعی جنگ، بهویژه بیش از ۱۰۰ شب حضور حماسی در بیعت با ولایت و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و خونخواهی امام شهیدو همه شهدای اقتدار، سرمایهای بزرگ برای کشور و یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان بوده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت و تکریم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان، بهویژه شهیدان وزارت دفاع و وزیر دفاع شهید ونیز وزرای اسبق شهید، تأکید میکند مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت و فرزندان ملت در صنعت دفاعی کشور همچنان با تمام توان درپشتیبانی نیروهای مسلح و ارتقای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گام برخواهند داشت.
بیتردید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز از آمادگی، توانمندی و قدرت دفاعی قویتر از گذشته برخوردارند و هرگونه خطای محاسباتی یا تعرض به امنیت و تمامیت ارضی کشور با پاسخی قاطع، پشیمانکننده و فراتر از تصور غلط دشمنان مواجه خواهد شد.
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