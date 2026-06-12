«نتانیاهو» گرفتار بین چکش مخالفان داخلی و سندان فشارهای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بر اساس تحلیل‌های اسرائیلی و آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بین افکار عمومی در اسرائیل که بر ضرورت شکست ایران و حزب‌الله تأکید دارند، از یک سو و فشارهای رئیس‌جمهور آمریکا که خواهان پایان جنگ و امضای توافق است از سوی دیگر، گرفتار شده است.

این وضعیت آشفته نتانیاهو در حالی است که نظرسنجی‌های منتشر شده در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد اسرائیلی‌ها حاضر نیستند نتانیاهو را دوباره به عنوان نامزد نخست‌وزیری ببینند. در همین حال، جایگاه احزاب ائتلاف او نسبت به مخالفان رو به افول است.

این وضعیت باعث شده است تا هر توافق آمریکا با ایران، سخنان دو روز پیش ترامپ را مبنی بر اینکه نمی‌داند نتانیاهو در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد یا نه، دوباره به کانون توجه بازگرداند.