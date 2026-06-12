ریزش قیمت نفت ۴ درصدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ با تشدید روند نزولی خود به پایین‌ترین سطح در نزدیک به دو ماه اخیر رسید؛ موضوعی که تحت تأثیر افزایش امیدها به دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق سیاسی و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت رخ داد.

بر این اساس، نفت خام آمریکا (WTI) با افت روزانه ۱.۹۴ درصدی به ۸۶.۰۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با کاهش ۲ درصدی در سطح ۸۸.۵۷۵ دلار معامله شد.

این در حالی است که در گزارش روز گذشته مهر، نفت خام آمریکا ۸۹.۴۸۷ دلار و نفت برنت ۹۲.۳۷۱ دلار معامله می‌شد. به این ترتیب، قیمت نفت خام آمریکا طی یک روز گذشته ۳.۴۷ دلار معادل ۳.۹ درصد و نفت برنت ۳.۸ دلار معادل ۴.۱ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تغییر محسوس انتظارات معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

فشار فروش در بازار نفت پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد توافق صلح با ایران ممکن است تا پایان هفته جاری حاصل شود. این اظهارات پس از آن مطرح شد که وی تصمیم‌گیری درباره حملات نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را به تعویق انداخت؛ هرچند همزمان هشدار داد آمریکا همچنان توانایی هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی ایران را در اختیار دارد.

همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند تهران به احتمال زیاد با چارچوب توافق پیشنهادی موافقت خواهد کرد، هرچند هنوز هیچ متن نهایی از سوی طرفین تأیید نشده است.

ترامپ همچنین مدعی شد توافق احتمالی می‌تواند به بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود و بخشی از نگرانی‌های موجود درباره عرضه نفت از منطقه خلیج فارس را برطرف کند.

با این حال، فعالان بازار معتقدند حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی، بازگشت کامل بازار نفت به شرایط عادی زمان‌بر خواهد بود. پاکسازی مسیرهای کشتیرانی، ازسرگیری تولید در برخی میادین متوقف‌شده و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انرژی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند عادی‌سازی عرضه نفت را با تأخیر مواجه کنند.

به این ترتیب، بازار نفت که روز گذشته همچنان تحت تأثیر نگرانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای در سطوح بالای ۸۹ و ۹۲ دلار قرار داشت، امروز با تقویت امیدها به کاهش تنش‌ها و احتمال احیای جریان عادی صادرات انرژی، افت بیش از ۴ درصدی را نسبت به سطوح ثبت‌شده در گزارش روز قبل تجربه کرد.