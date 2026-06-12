توقف فعالیت غیرمجاز معدن گچ در روستای مرادقلی دیواندره

مسلم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کشیک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره متشکل از کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت این اداره، در جریان بازدید و بررسی وضعیت فعالیت معدن گچ روستای مرادقلی، با یک مورد فعالیت غیرمجاز مواجه شدند.

وی افزود: این معدن که پیش‌تر متروکه اعلام شده بود، با اقدام به‌موقع نیروهای منابع طبیعی از ادامه عملیات اجرایی آن جلوگیری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره تصریح کرد: در این مأموریت که با همکاری و پشتیبانی عوامل پاسگاه انتظامی منطقه انجام شد، ضمن توقف فعالیت معدن، به بهره‌بردار مربوطه اعلام شد تا برای ارائه توضیحات و طی مراحل قانونی، در موعد مقرر به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره مراجعه کند.

مرادی یادآور شد: رصد و پایش مستمر عرصه‌های ملی ادامه دارد و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این اراضی مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.