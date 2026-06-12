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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس و اقدامات تجاوزکارانه خود، مناطقی را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش‌بس، شهرک «کفر تبنیت» در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

به گفته منابع محلی،‌ یک پهپاد ارتش اسرائیل، شهرک البیاضه در جنوب لبنان را در دو نوبت هدف قرار داد و احتمال وقوع تلفات وجود دارد.

این منابع افزودند که شهرک معرکه در منطقه صور هم هدف حملات هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت. شهرک کفرا در منطقه بنت جبیل و شهرک دیر انطار در جنوب لبنان هم بمباران شد.

شهرک تولین و روستای خربه سلم هم هدف حملات توپخانه ای قرار گرفتند.

کد مطلب 6857790

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