محرم امسال صحنه تجلی پیوند عزاداری حسینی با دفاع از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به جایگاه بی‌بدیل نهضت عاشورا در تاریخ اسلام اظهار کرد: واقعه کربلا محدود به یک دوره تاریخی، قوم یا نسل خاص نیست بلکه حقیقتی ماندگار و جریان‌ساز است که با گذشت قرن‌ها همچنان در حیات فردی و اجتماعی مسلمانان اثرگذار باقی مانده است.

وی با بیان اینکه شناخت علل، عوامل و پیامدهای عاشورا از مهم‌ترین ضرورت‌های فرهنگی و دینی جامعه امروز است افزود: باید بررسی شود که چه شرایطی در جامعه اسلامی پدید آمد که فرزند پیامبر اکرم (ص) در آن وضعیت مظلومانه به شهادت رسید و جامعه‌ای که حقیقت را می‌شناخت در برابر آن حادثه بزرگ سکوت کرد یا در آن مشارکت داشت.

این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: توجه به عوامل شکل‌گیری حادثه عاشورا می‌تواند جامعه را در برابر تکرار خطاهای تاریخی مصون بدارد و زمینه رشد بصیرت دینی را فراهم کند.

وی با اشاره به آثار و برکات نهضت حسینی گفت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای عاشورا، شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ اصلاحی و انقلابی در طول تاریخ است و انقلاب اسلامی ایران نیز در امتداد فرهنگ عاشورا و آموزه‌های مکتب سیدالشهدا (ع) شکل گرفته است.

مومنی خاطرنشان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که آنچه انقلاب اسلامی را حفظ کرده و به پیش برده است فرهنگ محرم و صفر بوده و این حقیقت همچنان در جامعه اسلامی جاری و زنده است.

عاشورا جامعه را از غفلت نجات می‌دهد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت تبیین صحیح وقایع عاشورا اظهار کرد: رخدادهای کربلا باید به صورت مستند، متقن و عقل‌پسند برای نسل‌های مختلف بیان شود تا پیام حقیقی نهضت حسینی به درستی منتقل گردد.

سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم افزود: مجالس عزاداری و منابر حسینی نقش مهمی در انتقال معارف اهل‌بیت (ع) دارند و باید با دقت علمی و استناد معتبر برگزار شوند.

وی با بیان اینکه توجه به فرهنگ عاشورا موجب اصلاح فرد، جامعه و تاریخ می‌شود گفت: مکتب سیدالشهدا (ع) مسیر هدایت و سعادت انسان را ترسیم کرده و جامعه اسلامی هر زمان به این فرهنگ تمسک جسته از آسیب‌ها و انحرافات مصون مانده است.

مومنی همچنین به برخی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: بعثت پیامبر اکرم (ص)، واقعه غدیر و نهضت عاشورا سه نقطه عطف بزرگ تاریخ اسلام هستند که هر یک در شکل‌دهی به هویت دینی مسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

وی اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) با بعثت خود جامعه‌ای گرفتار جهالت و انحطاط را به سوی عزت و کرامت هدایت کرد و غدیر نیز استمرار مسیر هدایت نبوی و تضمین‌کننده صیانت از دین الهی بود.

هرچه داریم از برکت محرم و صفر است

این خطیب مذهبی با اشاره به جایگاه غدیر در حفظ دین گفت: همه ظرفیت‌ها و معارف اسلام در پرتو حقیقت غدیر تداوم یافته است و استمرار این مسیر نیز با نهضت عاشورا و فداکاری امام حسین (ع) تضمین شد.

وی افزود: فرهنگ عاشورا نه تنها در گذشته بلکه در دوران معاصر نیز منشأ تحولات بزرگ بوده و ملت ایران با الهام از این مکتب توانسته‌اند در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها ایستادگی کنند.

مومنی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: محرم امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد و عزاداری‌های حسینی باید متناسب با شرایط روز جامعه و در راستای تقویت روحیه مقاومت، بصیرت و انسجام ملی برگزار شود.

وی ادامه داد: یاد و نام شهدای اخیر و شخصیت‌های برجسته‌ای که در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند باید در مجالس عزاداری مورد توجه قرار گیرد و مجالس حسینی نباید از مسائل و واقعیت‌های امروز جامعه فاصله داشته باشند.

سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم خاطرنشان کرد: عزاداران، مداحان، خطیبان و برگزارکنندگان هیئت‌های مذهبی مسئولیت مهمی در انتقال پیام عاشورا و حفظ روحیه مقاومت در جامعه بر عهده دارند.

روضه‌های خانگی باید احیا شود

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مجالس عزای سیدالشهدا (ع) گفت: روضه‌های خانگی، مجالس سنتی عزاداری و محافل ذکر اهل‌بیت (ع) از مهم‌ترین عوامل حفظ هویت دینی جامعه هستند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

مومنی افزود: هیچ عاملی به اندازه مجالس اهل‌بیت (ع) در حفظ ایمان، تقویت بنیان خانواده و انتقال فرهنگ دینی به نسل‌های آینده اثرگذار نیست.

وی اظهار کرد: مجالس عزاداری تنها یک مراسم عاطفی نیست بلکه مدرسه‌ای برای تربیت، معرفت‌افزایی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در جامعه اسلامی محسوب می‌شود.