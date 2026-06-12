مدیران پرستاری باید تداوم خدمات سلامت را در شرایط بحرانی تضمین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وبینار آموزشی «مدیریت بحران و نقش مدیران پرستاری در نظام سلامت» با حضور مدیران پرستاری و کارشناسان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت برگزار شد.

این وبینار چهار ساعته در راستای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی معاونت پرستاری و با هدف ارتقای آمادگی مدیران پرستاری در مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد و طی آن مبانی مدیریت بحران، ساختار فرماندهی و کنترل حوادث بیمارستانی (HICS) و نقش مدیران پرستاری در مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت، در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام سلامت در شرایط مختلف، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری هوشیاری، آمادگی و حضور مؤثر تمامی کارکنان نظام سلامت اهمیت دارد و مدیران پرستاری باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، تداوم ارائه خدمات سلامت را در شرایط بحرانی تضمین کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی معاونت پرستاری برای برگزاری چهار وبینار تخصصی مدیریت بحران در طول سال، افزود: نخستین وبینار به مبانی، جایگاه و ساختار HICS و تبیین نقش مدیران پرستاری در این حوزه اختصاص یافته است و سایر موضوعات تخصصی مدیریت بحران نیز در قالب برنامه‌های آموزشی آتی دنبال خواهد شد.

وسکویی در ادامه با تشریح مسئولیت‌های مدیران پرستاری در مراحل مختلف بحران، گفت: مدیران پرستاری دانشگاه‌ها به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد پرستاری، حلقه واسط میان سطوح مختلف مدیریتی و مرجع تخصصی خدمات پرستاری در دانشگاه محسوب می‌شوند و باید با رویکردی جامع‌نگر، از درگیر شدن در جزئیات اجرایی پرهیز کرده و بر راهبری و هماهنگی امور تمرکز داشته باشند.

وی افزود: در مرحله پیشگیری و آمادگی، برنامه‌ریزی، توانمندسازی کادر پرستاری، ساماندهی نیروی انسانی و نظارت بر میزان آمادگی حوزه پرستاری برای پاسخگویی به بحران از مهم‌ترین وظایف مدیران پرستاری است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در زمان وقوع بحران نیز مشارکت در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، پیگیری اجرای دستورات ابلاغی، مدیریت و توزیع نیروی انسانی متناسب با نیاز، تأمین و پیگیری تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، انجام بازدیدهای نظارتی، حمایت از کارکنان صف و مدیریت نظام گزارش‌دهی از جمله وظایف کلیدی مدیران پرستاری به شمار می‌رود.

وی همچنین بازبینی و اصلاح دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها، حمایت روانی از کادر پرستاری، ثبت و مستندسازی تجربیات، پیگیری تأمین نیازهای حوزه پرستاری و تقدیر از نیروهای مشارکت‌کننده در مدیریت بحران را از مهم‌ترین اقدامات دوره پسابحران عنوان کرد.