حسین و یزید زمانه را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در سراسر استان البرز، این هفته رنگ و بوی متفاوتی داشت. آستانه محرم از یک سو و تحولات میدانی تازه از سوی دیگر، سبب شد امامان جمعه شهرستان‌های استان با صدایی هم‌آهنگ و پیامی واحد بر منابر بایستند؛ پیامی که در یک جمله خلاصه می‌شد: عاشورا نه یک مراسم سالانه، بلکه مکتبی زنده برای شناخت جبهه حق و باطل در هر روزگار است.

حجت‌الاسلام‌ شیخ نورپور در کمالشهر، حجت‌الاسلام رادمرد در ماهدشت، حجت‌الاسلام صفدری در مهستان، حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا در طالقان، حجت‌الاسلام دربانی در چهارباغ و حجت‌الاسلام محمدی در جمع مردم متدین فردیس، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، اما به یک مقصد رسیدند: عزاداری برای سیدالشهدا(ع) آنگاه معنا می‌یابد که با شناخت ظالم و مظلوم زمانه همراه باشد و در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و دفاعی امروز جلوه‌گر شود. این هم‌صدایی، محور اصلی خطبه‌های این هفته البرز بود.

عاشورا؛ مکتب است نه یک مراسم

صریح‌ترین بیان این محور مشترک را حجت‌الاسلام والمسلمین مجید صفدری، امام جمعه مهستان، بر زبان آورد، که گفت: عاشورا یک مکتب و جریان مستمر در طول تاریخ است. هر عصر و زمانی حسین خود را دارد و یزید خود را. عاشورا فقط اشک بر مظلومیت گذشته نیست، بلکه شناخت جبهه حق و باطل در زمان حاضر و ایستادن آگاهانه در صف حق است.

امام جمعه مهستان با لحنی هشداردهنده افزود: اگر کسی برای مظلومیت امام حسین(ع) اشک بریزد اما نسبت به ظلم‌های آشکار زمانه بی‌تفاوت باشد، درک درستی از پیام عاشورا ندارد. اگر امسال عده‌ای برای امام حسین عزاداری کنند اما از ظلم آمریکا و اسرائیل سخنی نگویند، نه حسین زمانه را شناخته‌اند و نه یزید زمانه را.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز با همین رویکرد گفت: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا سخنی حق است. ما باید شمر و یزید عصر و زمان خود را بشناسیم؛ همان‌هایی که امروز هزاران کودک معصوم غزه را به خاک و خون کشیدند و مدرسه شجره طیبه میناب را هدف قرار دادند. نورپور سیدالشهدا(ع) را «فدایی امر به معروف» خواند و قیام عاشورا را در امتداد همین فریضه بزرگ الهی تعریف کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد، امام جمعه ماهدشت، نیز بزرگ‌ترین درس عاشورا را «هشدار نسبت به استحاله فرهنگی و سیاسی یک جامعه ارزش‌مدار» دانست و گفت: با گذشت پنجاه سال از رحلت پیامبر(ص)، اسم اسلام ماند اما باطن دیگر اسلامی نبود. هدف قیام امام حسین(ع) بازگرداندن جامعه اسلامی به خط صحیح بود.

عملیات نصر تحول در معادله بازدارندگی

پیوند عاشورا با میدان، تنها در سطح تحلیل فرهنگی نماند. اکثر امامان جمعه البرز، عملیات موشکی «نصر» در بامداد ۱۸ خرداد را در همین چارچوب تفسیر کردند؛ تجلی روح «هیهات منا الذله» در میدان عمل.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمتی‌نیا، امام جمعه طالقان، گفت: برای نخستین بار بود که بدون حمله مستقیم به ایران، جمهوری اسلامی اقدام به حمله علیه اسرائیل کرد. نام‌گذاری این عملیات به نصر — نه وعده صادق — پیامی روشن دارد: حمله به هر ضلع از اضلاع مقاومت، حمله به ایران محسوب می‌شود.

وی همچنین افزود: رژیم صهیونیستی پتروشیمی ماهشهر را هدف قرار داد و جمهوری اسلامی نیز پتروشیمی حیفا را هدف قرار داد. ایران امروز، ایران قبل از جنگ نیست.

امام جمعه ماهدشت، حجت‌الاسلام رادمرد، فاصله کوتاه میان حمله اسرائیل به بیروت و پاسخ ایران را نشانه‌ای تاریخی دانست و گفت: این بار پاسخ فقط چند ساعت بعد انجام شد. فاصله بین حمله و پاسخ تقریباً به صفر رسیده است.

وی طرح آمریکایی «جنگ زیرآستانه‌ای» را که بر اساس آن دشمن می‌زند اما انتظار پاسخ ندارد، شکست‌خورده توصیف کرد.

حجت‌الاسلام دربانی، امام جمعه چهارباغ، نیز با تأکید بر «تغییر راهبرد از پدافند به آفند» به‌عنوان اصلی‌ترین دستاورد عملیات نصر، گفت مهم‌ترین دستاورد این عملیات «نشان دادن اراده جنگ و اعمال قدرت تا پشیمانی دشمن» بود.

جنگ ترکیبی تهدیدی فراتر از میدان نظامی

هر شش خطیب، با تعابیری نزدیک به هم، بر ماهیت چندلایه تهدید کنونی تأکید کردند. امام جمعه مهستان این جنگ را «ترکیبی، چندلایه و تمام‌عیار» توصیف کرد که ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی را در بر می‌گیرد و هدف اصلی آن را «فرسایش تدریجی توان ملی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت» دانست.

حجت‌الاسلام صفدری با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع، صادقانه و حرفه‌ای از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های مسئول است. هرگونه تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه سوءاستفاده جریان‌های معاند را فراهم کند.

حجت‌الاسلام نورپور نیز در کمالشهر هدف این جنگ را «فرسایش تاب‌آوری ملی و مخدوش کردن اتحاد داخلی» دانست و تأکید کرد: باید مانند گذشته متحد و یکدل و محکم در صحنه باشیم و دشمن را مأیوس کنیم.

انسجام ملی سپر اصلی در برابر دشمن

وحدت و انسجام داخلی، در تمام شش خطبه به‌عنوان مهم‌ترین سپر ملی در برابر دشمن معرفی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه فردیس، فلسفه اجتماعات مردمی را «حمایت از نیروهای مسلح، حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادن پای تمامیت ارضی کشور» برشمرد و گفت: امروز فریاد مردم، ایستادگی قاطعانه در برابر دشمن است.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا در طالقان با تأکید بیشتری گفت: بیشترین ضربه به دشمن نه از موشک‌ها، بلکه از حضور مردم وارد شده است. رهبر انقلاب برای فرماندهی جنگ به پشتیبانی مردم در خیابان نیاز دارند.

امام جمعه شهر جدید مهستان نیز هشدار داد: دشمن به خوبی می‌داند تا زمانی که ملت ایران از وحدت و همبستگی برخوردار باشد، امکان تحقق اهداف راهبردی خود را نخواهد داشت. از این رو تلاش می‌کند اختلافات را به شکاف‌های عمیق تبدیل کند.

دیپلماسی‌ بله اما با شرط اقتدار

موضع مشترک دیگر امامان جمعه البرز، پذیرش دیپلماسی مشروط به حفظ خطوط قرمز بود. رادمرد در ماهدشت خواستار شفافیت بیشتر با مردم درباره روند مذاکرات شد و هشدار داد که گزارش‌های ضد و نقیض ممکن است اضطراب عمومی ایجاد کند.

حجت‌الاسلام رحمتی‌نیا در طالقان نیز صراحتاً گفت: با مذاکره، در صورت اذن رهبری و با رعایت شروط ایشان، مخالف نیستیم اما تجربه نشان داده مذاکره‌کنندگان ممکن است در رعایت دقیق شروط رهبری دچار غفلت شوند.

حجت‌الاسلام صفدری در مهستان نیز تأکید کرد دیپلماسی زمانی مؤثر است که پشتوانه‌اش «اقتدار ملی، توان دفاعی و انسجام داخلی» باشد.

محرم فرصت بازخوانی فرهنگ مقاومت

هر شش امام جمعه البرز خطبه‌های خود را با یادآوری آغاز ماه محرم از ۲۶ خرداد به پایان بردند.

پیام مشترک این بود که محرم امسال در شرایطی فرا می‌رسد که ملت ایران تجربه‌ای تازه از ایستادگی را پشت سر گذاشته است.

امامان جمعه از مردم خواستند این ماه را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت بدانند و عزاداری را نه فقط در اشک، بلکه در شناخت جبهه حق و ایستادن در صف آن معنا کنند؛ چرا که به گفته امام جمعه مهستان، انقلاب اسلامی ایران، انقلابی است که از محرم زاده شد، با محرم رشد کرد و با محرم استمرار یافته است.