۶۵ درصد مصوبات سفر استاندار تهران به فیروزکوه محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال میرجعفریان در جریان سفر به فیروزکوه و بازدید از شهر ارجمند و پروژههای عمرانی و خدماتی این شهرستان،از تحقق حدود ۶۵ درصدی مصوبات سفر استاندار تهران به فیروزکوه خبر داد و بر تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و خدماتی باقیمانده تأکید کرد.
میرجعفریان در ادامه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تعهدات و مصوبات سفر استاندار در حوزههای مدیریت شهری، خدمات عمومی، زیرساختهای عمرانی و توسعه امکانات امدادی و آتشنشانی محقق شده و روند اجرای سایر مصوبات نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در شهر ارجمند افزود: تجهیز ایستگاه آتشنشانی و ارتقای امکانات امدادی، از جمله اقدامات مؤثر انجام شده در راستای افزایش ایمنی و آمادگی مدیریت بحران در این بخش بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای عمرانی استان حتی در شرایط خاص کشور، تصریح کرد: هیچیک از پروژههای عمرانی و خدماتی استان متوقف نشده و روند اجرای طرحهای زیرساختی، خدماتی، آموزشی و درمانی با جدیت در حال انجام است.
میرجعفریان در پایان از فرمانداری فیروزکوه، شهرداریها و دستگاههای اجرایی شهرستان به دلیل پیگیری مصوبات سفر استاندار قدردانی کرد و گفت: با استمرار هماهنگی میان دستگاهها، پروژههای باقیمانده نیز در زمانبندی تعیینشده تکمیل و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
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