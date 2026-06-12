به گزارش خبرنگار، کوروش آهنگری عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد مدیریت شهرستان آق‌قلا در شناسایی و رفع مسائل اساسی، اظهار کرد: تأمین پایدار آب و برق از مهم‌ترین مطالبات مردم بود که در این زمینه اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انرژی در شهرستان افزود: در راستای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث ۱۲ نیروگاه خورشیدی برنامه‌ریزی شده که تاکنون هفت نیروگاه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین یک نیروگاه گازی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.

فرماندار آق‌قلا ادامه داد: طی یک سال گذشته ۳۰ کیلومتر پروژه تبدیل سیم به کابل با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اجرا و ۶۵ دستگاه ترانسفورماتور در نقاط مختلف شهرستان نصب شده که نقش مهمی در پایداری شبکه برق و کاهش مشکلات ناشی از نوسانات برق داشته است.

آهنگری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی و مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌های روستایی، ۱۹۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی همچنین از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۲۵۰ واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان در دست ساخت است.

فرماندار آق‌قلا از پیگیری برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان نیز خبر داد و گفت: این پروژه وارد مرحله اجرایی شده و می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی شهروندان را برطرف کند.

آهنگری با اشاره به موفقیت شهرستان در جذب منابع مالی، اظهار کرد: با حمایت استانداری گلستان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ملی، حدود ۱۳ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی جذب شده است.

وی افزود: همچنین ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات مازاد بر سهمیه استانی برای شهرستان اخذ شد که دو میلیارد تومان آن به صورت بلاعوض اختصاص یافته است؛ اقدامی که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

فرماندار آق‌قلا از مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه قدردانی کرد و گفت: خیرین علاوه بر مشارکت در تأمین آب شرب از طریق حفر چاه، برای ساخت مدارس جدید در شهرستان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی منطقه خواهد داشت.