سامانه جامع متمرکز ارزی بانک صادرات ایران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه بیستم خردادماه سال جاری، سالن کنفرانس برج سپهر در حضور احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوریاطلاعات و امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابوالفضل کودهئی، معاون روابط بینالملل و قربانعلی حاجیرضایی، مدیر کل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی به همراه سرپرست، اعضای هیئتمدیره و جمعی از معاونان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران، میزبان رونمایی از «سامانه جامع متمرکز ارزی» بود.
تحول راهبردی در نگرش به بانکداری بینالملل
«شفافیت عملیات ارزی» و «حمایت از تولید ملی» از جمله محورهای مورد تاکید سرپرست بانک صادرات ایران در مراسم بود. قربان اسکندری، راهاندازی «سامانه جامع متمرکز ارزی» را یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ عملیات ارزی این بانک دانست و گفت: «رونمایی از core banking ارزی نوین، نه یک رویداد فناورانه صرف، بلکه اعلام تحولی راهبردی در نحوه نگرش به بانکداری بینالملل است.» وی بر حرکت مستمر بانک صادرات ایران در مسیر تحول دیجیتال به پشتوانه همراهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید و ابراز امیدواری کرد سامانه جدید، گامی استوار در جهت تسهیل و شفافیت عملیات ارزی، حمایت از تولید ملی و اعتلای نام ایران باشد.
زیرساخت خدشهناپذیر در راستای ارتقای شفافیت
تاکید بر شفافیت به عنوان کلیدواژه اعتماد نهادهای ناظر، بخش دیگری از صحبتهای اسکندری بود؛ سرپرست بانک صادرات ایران گفت: «یکی از راهبردیترین دغدغهها همواره استقرار نظام شفافیت در عملیات ارزی بود. اکنون در راستای تحقق برنامههای کلان بانک، سامانه جامع متمرکز ارزی، زیرساخت قطعی و خدشهناپذیری را برای پاسخگویی شفاف، دقیق و مستند به تمامی نهادهای ذیربط فراهم کرده است.»
وی از استانداردهای بالای سامانه مذکور یاد کرد و افزود: «معماری این محصول راهبردی و جدید به نحوی است که هر تراکنش، هر موقعیت ارزی و هر رویداد مالی با بالاترین ضریب دقت، قابل ردیابی است. این دستاورد به معنای پایان تاخیر در ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، رفع هرگونه ابهام در گزارشدهی و تسریع حسابرسی داخلی است.»
انعطافپذیری؛ اصلیترین مزیت رقابتی سامانه جامع متمرکز ارزی
سرپرست بانک صادرات ایران با اشاره به تغییرات مداوم اتمسفر بانکداری بینالملل، برخی از مهمترین نیازهای این حوزه را برشمرد و گفت: «انطباق با استانداردهای جهانی، پویایی در برابر تغییرات پرشتاب مقررات ارزی، رعایت دقیق الزامات گزارشگری مالی بینالمللی و همگامی با تحولات سیستمهای پیامرسان مالی، نیازمند یک پلتفرم چابک و هوشمند است.»
اسکندری مزیت رقابتی سامانه جامع متمرکز ارزی را «سرعت بینظیر در تطبیق با تغییرات» ذکر کرد و افزود: «پیش از این رویههای سنتی ما در برخی حوزهها پاسخگوی نیازهای پیچیده مشتریان نبود اما خوشبختانه طی سالهای اخیر با حرکتی پرشتاب گامهایی استوار در مسیر ارائه محصولات خلاقانه برداشتیم به نحوی که اگر در گذشته اعمال یک الزام جدید بینالمللی یا داخلی زمان میبرد، امروز این معماری انعطافپذیر به ما اجازه میدهد در کوتاهترین زمان ممکن، خود را با الزامات جدید همگام سازیم.»
سکاندار بانک صادرات ایران تصریح کرد: «این سامانه با یکپارچهسازی فرآیندها، حذف موازی کاریهای فرسایشی و خودکارسازی عملیات، گامی شجاعانه در اصلاح ساختاری برداشته است به نحوی که باید تاکید کنیم امروز صرفا از یک نرمافزار رونمایی نمیکنیم بلکه یک نگرش نوین را در بانک نهادینه میسازیم.»
آغاز مسیر تحول در بانکداری هوشمند بانک صادرات ایران
سامانه جامع متمرکز ارزی، امکان توسعه سهم بانک صادرات ایران از تجارت داخلی و حداکثرسازی سودآوری را فراهم میکند؛ سرپرست بانک صادرات ایران با اعلام این موضوع گفت: «در دنیای مدرن، بانکداری ارزی از دایره محدود خرید، فروش و حواله فراتر رفته است. ما امروز ماموریت داریم محصولات ارزی نوین خلق کنیم. از مدیریت ریسک ارزی برای شرکای تجاری تا ارائه خدمات پیچیده تامین مالی بینالمللی؛ سامانه جدید، بستر فنی این جهش را مهیا کرده است.»
اسکندری با تاکید بر آغاز مسیر تحولی جدید در بانک صادرات ایران تصریح کرد: «اکنون زمان آن فرارسیده است تا با تغییر نگرش در حوزه بانکداری هوشمند، نسبت به پیشبرد پروژههای زیرساختی و تحولآفرین اقدام کنیم. از جمله مهمترین موارد میتوان به اپ یکپارچه بینالملل یا همان نئوبانک ارزی اشاره کرد.» وی برخی از ویژگیهای این محصول بدیع را برشمرد و افزود: «امکان دریافت ارز مسافرتی، توریستکارت، فرآیند ثبت سفارش، شفافسازی برای اداره مبارزه با پولشویی و ... از جمله خدماتی است که به واسطه این محصول میتوان با سرعت و دقت در اختیار مشتریان قرار دهد.»
محورهای توسعه نوآورانه خدمات در چشمانداز آینده
سرپرست بانک صادرات ایران همچنین سایر طرحها و اقدامات زیرساختی ضروری در حوزه بانکداری نوین را ذکر کرد و گفت: «توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری از جمله طرح جامع بهبود امنیت اطلاعات، پیادهسازی هاب اختصاصی اعتباری (BNPL)، بانکداری هوشمند شامل چت بات، ویدئو بنکینگ، استفاده از LLM و توسعه داده در داخل بانک، همکاری وسیع با فینتکها در حوزه بانکداری باز، تجمیع سایر سامانههای پراکنده داخلی، بهبود و توسعه کامل SCF، توسعه پلتفرم بانکداری دیجیتال براساس کسب و کارهای مختلف بانک در محل، نئوبانک مخصوص وزارت اقتصاد و شخصیسازی نئوبانک برای دستگاههای اجرایی مختلف، پروژه پیادهسازی ارز اتباع، احراز هویت دیجیتال اختصاصی بانک و توسعه مهارتهای دیجیتال کارکنان از جمله محورهای دیگری است که باید در مسیر تحول دیجیتال در دستور کار قرار بگیرد.»
تجلیل وزارت اقتصاد از رویکرد تحولگرایانه بانک صادرات ایران
در جریان این مراسم، رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوریاطلاعات و امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فراگیری سامانه جامع متمرکز ارزی، از تغییر نگرش و تمرکز بر پروژههای تحولگرایانه در بانک صادرات ایران تجلیل کرد و گفت: «حضور راهبردی در عرصه بانکداری هوشمند باید با نگاه ویژه بر تداوم کسبوکار همراه باشد و در چارچوب پروژه کلان معماری فناوریاطلاعات تعریف شود.»
احمد تقوایی نجیب از فرآیند راهاندازی سامانه جامع متمرکز ارزی با عنوان تجربهای ارزنده برای آغاز توسعه در سایر بخشهای نظام بانکی یاد کرد و افزود: «شبکه بانکی در گذشته بارها از طرحهای نوآورانه و پیشروی بانک صادرات ایران بهرهمند شده بود و اکنون نیز این آمادگی وجود دارد تا در همکاریهای متقابل بتوان از ظرفیتهای تخصصی و زیرساختی این بانک برای ارتقای خدمات مالی و بانکی نهایت بهره را برد.»
تاکید بانک مرکزی بر تعمیق همکاریهای توسعهای
در آیین رونمایی، ابوالفضل کودهئی، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی نیز مهمترین نقش توسعه ابزارهای دیجیتال از جمله سامانه جامع متمرکز ارزی را کاهش هزینههای عملیاتی بانکی، افزایش شفافیت و چابکی دانست و آن را ابزاری راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی توصیف کرد.
قربانعلی حاجیرضایی، مدیر کل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از نقش محوری بانک صادرات ایران در توسعه زیرساخت های بانکی و مالی در حوزه های ریالی و ارزی، بر تعمیق همکاریها در عرصههای نوین و راهبردی تاکید کرد.
تاکید اعضای هیئتمدیره بر نقش بانکداری هوشمند در توسعه پایدار
در این مراسم همچنین اعضای هیئتمدیره بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر چشمانداز بانکداری نوین تاکید کردند. مهدی اقبالیراد ضمن مرور مختصر تاریخ تحولات بانکداری، از سامانه جامع متمرکز ارزی با عنوان ابزاری نوین یاد کرد و آن را نمادی از ارتقای محصولات و خدمات بانکی منطبق با نیازهای روز مشتریان و اقتصاد صادراتمحور دانست.
یاسر مرادی نیز راهاندازی سامانه را ضرورتی برای بانک خواند و بر بازگشت به روزهای اوج در حوزه ارزی تاکید کرد. محمد وطنپور دیگر عضو هیئتمدیره نیز توسعه روزافزون توانمندیها در حوزههای مختلف بانکی را پیشنیاز رضایتمندی مشتریان و ارتقای جایگاه بانک در اکوسیستم مالی توصیف کرد و رونمایی از سامانه جامع متمرکز ارزی را در این چارچوب مورد تحلیل قرار داد.
سامانه جامع متمرکز ارزی با هدف یکپارچهسازی عرضه خدمات ارزی و ایجاد بستر برای توسعه محصولات نوین راهاندازی شده است و نمادی از تحول در نگرش به بانکداری هوشمند در فصل جدید مدیریت بانک صادرات ایران محسوب میشود.
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