به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کارگر شب جمعه در گردهمایی سالانه رؤسای هیأت‌های مذهبی شهرستان میبد با اشاره به ظرفیت بالای هیأت‌ها در فرهنگ‌سازی عمومی گفت: هیأت‌های مذهبی می‌توانند با رعایت اصول محیط‌زیستی در برگزاری مراسم، الگویی مؤثر برای استان و حتی کشور باشند و فرهنگ «محرّم سبز» را در جامعه نهادینه کنند.

همچنین در این مراسم، مشاور امور محیط زیست فرماندار ویژه شهرستان میبد، کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف را از مهم‌ترین اقدامات قابل اجرا در دهه محرم دانست.

علی فتح‌زاده اظهار کرد: استفاده از ظروف قابل شست‌وشو با رعایت کامل ملاحظات و پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند در دستور کار هیأت‌ها قرار گیرد و هیأت‌هایی که امکان اجرای کامل این طرح را ندارند، دست‌کم با کاهش ۲۰ درصدی مصرف ظروف یک‌بارمصرف گام مؤثری در این مسیر بردارند.

وی همچنین پیشنهاد داد علاوه بر ترویج «نذر شست‌وشوی بهداشتی ظروف»، بخشی از نذورات و کمک‌های خیّرین برای تسریع در این روند به خرید ماشین‌های ظرف‌شویی صنعتی اختصاص یابد.

فتح‌زاده در ادامه با طرح ایده «هر هیأت، یک بنر محیط‌زیستی» اعلام کرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد آمادگی دارد بنرهای محیط‌زیستی متناسب با ایام محرم را با نام هر هیأت به‌صورت جداگانه طراحی و در اختیار آن‌ها قرار دهد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: با یادآوری مداحان و نصب بنرهای محیط‌زیستی، پاک‌سازی کوچه‌ها و محوطه اطراف هیأت‌ها از زباله و پسماند در پایان هر مراسم عزاداری، به بخشی ثابت از برنامه‌های هیأت‌های مذهبی تبدیل شود.