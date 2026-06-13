اوقاف زنجان ۴۰ میلیارد ریال به هوشمندسازی مدارس خدابنده اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خدابنده با اشاره به نقش محوری اوقاف در تحول اجتماعی و عمرانی این شهرستان، تأکید کرد: تمامی اقدامات این سازمان در حوزههای مختلف، مستقیم از محل درآمدهای موقوفات تأمین شده و هدف نهایی، بازگرداندن درآمدهای وقف به چرخه خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به جلب موافقت حجتالاسلام و المسلمین خاموشی، ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولی فقیه در این سازمان برای حمایتهای بیشتر در این زمینه، گفت: این اداره در پی دریافت مجوزهای لازم در حوزه آموزش و پرورش با جدیت وارد عمل شده است.
کرمی همچنین با اشاره به حمایتهای مستمر از اقشار آسیبپذیر، خاطرنشان کرد: در شهرستان خدابنده به صورت دورهای اقدام به توزیع بستههای غذایی میکنیم که هر بار حدود سه میلیارد تومان هزینه در این راستا صرف میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان و نماینده ولی فقیه در حوزه آبرسانی، از آمادگی اوقاف برای مشارکت در پروژههای آب شرب روستایی خبر داد.
وی با بیان اینکه با وجود دریافت مجوزها، روند اجرایی مشارکتها در حوزه آبرسانی با کندی مواجه است، تأکید کرد:در صورت ایجاد همیاری جمعی میان تمامی نهادها، آمادگی داریم برای سالجاری مشکل آب آشامیدنی ۲۰ روستا را از طریق مشارکت در پروژههای آبرسانی حل کنیم.
کرمی همچنین در حوزه بهداشت و درمان، ضمن یادآوری اهدای دستگاه دیالیز به شبکه بهداشت در سال گذشته از برنامههای آتی برای خرید و اهدای دستگاههای «سیتی اسکن» خبر داد و تأکید کرد که مشارکت فعال اوقاف در حوزه سلامت، ادامه خواهد داشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان در بخشی دیگر از سخنان خود بر ضرورت استیفای حقوق موقوفات تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از املاک وقفی در استان در اختیار مردم است که هنوز فاقد قرارداد و رابطه استیجاری با اوقاف هستند و این مساله باعث هدر رفتن بخش بزرگی از درآمدهای وقف میشود.
کرمی اظهار داشت: اگرچه به دلیل رعایت ملاحظات اخلاقی و اقتصادی از اقدامات قضایی پرهیز کردهایم اما باید دانست که کسانی که حقوق موقوفات را ادا نمیکنند، در آینده ناچار به پرداخت هزینههای بیشتری خواهند بود.
وی با بیان اینکه استیفای حقوق موقوفات، یک وظیفه شرعی، قانونی و دینی است، گفت : هیچ شخصی از پرداخت پذیره در قراردادهای وقفی معاف نیست و دستگاهها نباید از پیگیری حقوق موقوفات ناراحت باشند، بلکه خود باید پیگیر ادای این حق باشند.
کرمی همچنین به برخی ادارات که از زمینها و ساختمانهای وقفی بدون پرداخت پذیره بهرهبرداری میکنند، اشاره کرد و تأکید کرد: اوقاف در پیگیری این حقوق، کوتاه نخواهد آمد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان با اعلام آمادگی برای سرمایهگذاری و مشارکت در توسعه شهر و شهرستان، از مدیران و مسئولان خواست: با تسهیل در اعطای مجوزها و استفاده از ظرفیتهای وقف برای توسعه «قیدار»، در کنار این سازمان باشند تا اوقاف بتواند خدمات اجتماعی، فرهنگی و درمانی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد.
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