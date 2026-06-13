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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

انتشار نماهنگ قرآنی «و انتم الاعلون» از سوی جامعه قرآنی کشور

انتشار نماهنگ قرآنی «و انتم الاعلون» از سوی جامعه قرآنی کشور

نماهنگ قرآنی «و انتم الاعلون» از سوی جامعه قرآنی کشور متناسب با شرایط جنگ تحمیلی سوم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ قرآنی «و انتم الاعلون» (شما برتر هستید)» منتشر شد.

در روزهای گذشته دو نماهنگ با مضامین قرآنی و متناسب شرایط جنگ تحمیلی سوم، باحضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد که نماهنگ «و انتم الاعلون" (شما برتر هستید)» یکی از آن هاست.

این اثر با تمرکز بر آیه شریفه «ولاتهنوا ولاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین»، اتحاد و انسجام مردم ذیل ایمان و اعتماد به وعده های صادق الهی را تضمین کننده پیروزی جبهه حق و شکست جبهه کفر معرفی می کند.

این نماهنگ با لحن و شعری روان و عموم پسند و دربرداشتن سه فراز زیبای تلاوت با صدای قاریان بین المللی، توسط گروه های منتخب تواشیح کشورمان اجرا و در قالب نماهنگی با تلفیق تصاویر آرشیوی و هوش مصنوعی تدوین شده است.

نماهنگ «و انتم الاعلون» و نماهنگ قرآنی دیگری با عنوان «أملُ النّصر» (که هفته گذشته منتشر شد) به اهتمام جامعه قرآنی کشور و همکاری تعدادی از اساتید و گروه های تواشیح تدارک و توسط مجموعه رسانه ای حریم(مأوا) تولید شده است.

کد مطلب 6858469
سیده فاطمه سادات کیایی

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