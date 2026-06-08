روایت پیروزی از زبان جامعه قرآنی در نماهنگ «امل النصر»

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «أملُ النّصر» به اهتمام جامعه قرآنی کشور و همکاری تعدادی از اساتید و گروه های تواشیح تدارک و توسط مجموعه رسانه ای حریم(مأوا) تولید شد.
نماهنگ أملُ النّصر (امید پیروزی) که متناسب شرایط جنگ تحمیلی سوم تنظیم شده، سفری امیدآفرین با بهره گیری از آموزه های قرآنی، از وضعیتی آسیب پذیر به سوی پیروزی قاطع است؛ داستانی که از حسینیه ویران شده امام، با نشان دادن سه یادگاری از رهبر شهید (قرآن، چفیه و انگشتر ایشان)، دروازهای در زمان به سوی آینده باز میشود و مخاطب را به میدان نبرد بزرگ به محوریت قدس شریف میبرد. در ترسیم این آینده روشن که تسلیم در آن معنا ندارد، لشکری عظیم و یکپارچه از جبهه مقاومت با پرچمهای توحیدی و مهدوی در کنار فرماندهان شهیدشان که به اذن الله زنده اند و با جانشینان خود نبرد را هدایت میکنند، در برابر نمادهای شیطانی استکبار میایستند؛ تاریکی و ظلم را برای همیشه در هم میشکنند و در نهایت با پیروزی حق، عقربههای زمان دوباره به حرکت درآمده و زندگی، امید و آبادانی به جهان باز میگردد.
گفتنی است این نماهنگ، به زبان عربی و با الحانی حماسی و شورانگیز، با استفاده از فناوری تمام هوش مصنوعی تولید شده که اجرای آن را گروه های منتخب همسرایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای محور مقاومت برعهده داشته اند. شعر معنامند این اثر را مرتضی حیدری آل کثیر سروده است.
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