به گزارش خبرنگار مهر، احمد نعیمی، صبح شنبه، در جلسه‌ای با هدف پیشرفت و توسعه ورامین، با اشاره به وضعیت پروژه‌های آبی ورامین اظهار داشت: از مجموع اعتبار مصوب سال گذشته در بخش آب و فاضلاب ورامین به میزان ۷۲ میلیارد تومان، تنها ۵ میلیارد تومان محقق شده است.

وی افزود: در حال حاضر سه باب مخزن در مناطق روستایی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد داریم که با تخصیص حدود ۶۰ میلیارد تومان می‌توان آنها را تکمیل کرد. این مخازن برای تثبیت خدمات‌رسانی به هموطنان روستایی بسیار مؤثر است.

معاون توسعه و برنامه ریزی آبفا استان تهران تصریح کرد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری از تمامی طرح‌ها (شامل سه حلقه چاه در بخش روستایی و اصلاح دو کیلومتر شبکه در بخش شهری) حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است، با این حال، اگر اولویت‌بندی صورت گیرد، می‌توان حداقل مخازن را با تخصیص اعتبار به بهره‌برداری رساند.

نعیمی در خصوص طرح فاضلاب ورامین گفت: این طرح ملی بوده و تاکنون حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه و سه و نیم کیلومتر خط انتقال آن اجرا شده است. آنچه اکنون شهرستان به آن نیاز دارد، تصفیه‌خانه فاضلاب است. مقدمات کار فراهم شده و مرحله برگزاری مناقصه در پیش است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ابلاغ فهرست بهای ۴۰۵ و به‌روز شدن برآوردها، پیمانکار تصفیه‌خانه ورامین امسال مشخص شود و عملیات اجرایی آغاز گردد. در صورت تکمیل تصفیه‌خانه، شبکه‌های اجرا شده قابلیت بهره‌برداری و فروش انشعاب خواهند داشت، تملک زمین و دیوارکشی تصفیه‌خانه انجام شده و تنها انتخاب پیمانکار باقی مانده است.