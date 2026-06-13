پیوند رسانه و اورژانس چهارمحال و بختیاری در نخستین جشنواره مطبوعات 

نرگس عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اولین جشنواره مطبوعات و اورژانس در استان چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این رویداد فرهنگی با شعار «پیوند روایت و امداد» همزمان با روز اورژانس در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد و هدف از آن، تعامل بیشتر با اصحاب رسانه و مطبوعات است.
مدیر مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری با با دعوت از روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات محلی، نمایندگی نشریات سراسری و همچنین نمایندگی خبرگزاریهای فعال و رسانههای مجازی در استان برای شرکت در این جشنواره، ادامه داد: در این برنامه همچنین از فعالان عرصه رسانه و برترینهای رسانهای در ارتباط با اورژانس ۱۱۵ استان تجلیل به عمل میآید.
عسگری تقویت جایگاه رسانههای داخلی در فضای خبری جامعه، برجستهسازی نقش ارزشمند کارکنان اورژانس و ظرفیتهای مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و انتشار گسترده اخبار و فعالیتهای مرکز اورژانس استان را از مهمترین اهداف این جشنواره اعلام کرد.
وی گفت: این جشنواره با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، سازمان اجتماعی، فرهنگی ورزشی شهرداری شهرکرد، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و انجمن صاحبان مطبوعات استان برگزار خواهد شد.
مدیر مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان با تمجید مردم مبعوث که سنگر خیابان را خالی نگذاشتند، گفت: اورژانس استان با یک اتوبوس آمبولانس، یک موتورلانس و شش دستگاه آمبولانس و بیش از ۲۰ نیروی عملیاتی همراه با سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه و معاون مرکز، در یک شب از تجمعات نسبت به اجرای مانور خیابانی اقدام کرد.
رسالتهای اورژانس در شرایط جنگی
عسگری در خصوص رسالتهای اورژانس، اظهار کرد: وظیفه و رسالت اورژانس پیشبیمارستانی در گام اول ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در سوانح، حوادث غیرمترقبه، بروز بیماریهای نوپدید و بلایای طبیعی و ... برای آحاد مردم در سطح استان با هر ملیت و تابعیت است.
وی افزود: همچنین فرماندهی، هدایت و اطلاعرسانی درمانی (mcmc) و عملیات حوادث و بلایا (eoc)، واولویتبندی بیماران برای بهرهمندی از درمان (تریاژ) و درمان اضطراری بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین و مناسبترین مرکز بهداشتی و درمانی از دیگر وظایف اورژانس است.
مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تعیین خط مشیها و برنامههای خدمات اورژانس پیشبیمارستانی از دیگر وظایف است، ادامه داد: برنامهریزی و توسعه کمی و کیفی پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی شهری، جادهای و... و نیز تعیین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط و نظارت بر نحوه ارائه خدمات، توسعه ارتباطات رادیویی، آموزش همگانی و پیشگیری از حوادث را میتوان از دیگر وظایف ذاتی اورژانس ۱۱۵ دانست.
عسگری درباره فعالیتهای ویژه مجموعه اورژانس در شرایط جنگی اخیر در استان و کشور، بیان کرد: در جنگ رمضان نیز اورژانس استان در کنار مردم حضور داشت و با حفظ آمادگی کامل به وظایف خود عمل کرده و کارکنان ایثارگر و گمنام ما در آماده باش کامل جهت ارائه خدمات به موقع به مردم عزیز استان بودند.
وی با تصریح اینکه استانهای هرمزگان، خوزستان، تهران، اصفهان، شیراز و آذربایجان شرقی، بیشترین حوادث را در دوره جنگ میان استانها تجربه کردند، گفت: از ابتدای این جنگ یک فروند بالگرد هوایی و ۶۲ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه خودروی پشتیبان و ۵۴ پایگاه اورژانس در جریان جنگ آسیب جدی دیدند و ۶ نفر از نیروهای خدوم اورژانس به شهادت رسیدند.
عسگری اظهار کرد: با این وجود خادمان مردم در اورژانس ۱۱۵ در سراسر کشور و استان، همچنان با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و تا آخرین نفس در کنار مردم خواهند ماند تا خدمات درمانی و امدادرسانی لازم را به بیماران و مصدومان ارائه دهند.
نسبت رسانه و اورژانس، رابطه میان اطلاعرسانی و میدان است
مدیر مرکز اورژانس استان در پاسخ به پرسشی درباره نسبت و پیوند اورژانس با رسانه و اطلاعرسانی، بیان کرد: نسبت رسانه و اورژانس، رابطه میان «اطلاعرسانی» و «میدان» است. اگر اورژانس را بازوی «عملیاتی» برای نجات جانها بدانیم، رسانه بازوی «آگاهیبخشی» است که میتواند پیش از رسیدن تیم امداد، فرآیند نجات را تسهیل بخشد یا حتی از وقوع حادثه جلوگیری کند.
عسگری یادآور شد: نقش اصلی رسانه در پیوند با اورژانس، فراتر از گزارش حوادث است. رسانه میتواند با انتشار مستمر محتوای آموزشی، بار کاری اورژانس را کاهش داده و با فرهنگسازی و آموزش صحیح، در پیشگیری از حوادث احتمالی و نجات جان مصدومان نقش داشته باشد.
رسانه چگونه به یاری اورژانس میآید؟
وی یکی از چالشهای فرهنگی جامعه را پایین بودن سطح سواد سلامت افراد دانست که رسانه در راستای ارتقای سطح آگاهی جامعه و فرهنگسازی میتواند نقش آفرین باشد و به این ترتیب، به صورت غیر مستقیم اورژانس را یاری کند.
عسگری تصریح کرد: بسیاری از موانع عملیاتی اورژانس از قبیل مزاحمتهای تلفنی، بستن مسیر توسط خودروها یا تماشاچیان حوادث و نظیر اینها ریشه در رفتارهای اجتماعی دارند.
عسگری گفت: اینجاست که رسانهها با ورود به این مسائل اجتماعی مانند «حق تقدم آمبولانس»، کاهش مزاحمتهای تلفنی و برجستهسازی خدمات کارکنان اورژانس، آموزش کمکهای اولیه و ارتقای سواد سلامت مردم نقش اساسی و حیاتی خواهند داشت؛ پیوند رسانه و اورژانس در اینجا، از سطح «اطلاعرسانی» به سطح «فرهنگسازی» ارتقا مییابد.
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