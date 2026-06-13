جابجایی ۹۱۳ پایه برق محدودکننده تردد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به برنامه چهارساله رفع معارضات شهری اظهار کرد: در ابتدای اجرای این برنامه، ۲ هزار و ۸۲۸ پایه برق محدودکننده تردد در سطح شهر تهران شناسایی و احصا شد. این موضوع در قالب برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت توزیع برق قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های اعتباری شرکت‌های توزیع برق، مسئولیت اصلی اجرای این طرح بر عهده شهرداری تهران قرار گرفت و از طریق مناطق ۲۲گانه و با راهبری سازمان نوسازی شهرداری تهران پیگیری شد.

کمالی‌زاده ادامه داد: از مجموع پایه‌های شناسایی‌شده، تاکنون ۱۵۹۸ پایه جابه‌جا شده که از این تعداد، ۹۱۳ پایه تنها در سال ۱۴۰۴ جابجا و اصلاح شده‌اند. این در حالی است که هدف‌گذاری اولیه برای سال جاری جابجایی حدود ۸۵۰ پایه بود که با حمایت‌های اعتباری و تلاش و همراهی مناطق شهرداری، عملکردی فراتر از برنامه محقق شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با تقدیر از عملکرد مناطق شهرداری در اجرای این طرح گفت: منطقه ۱۷ با جابجایی بیش از ۲۰۰ پایه برق، رتبه نخست را در این حوزه به خود اختصاص داده است. پس از آن، منطقه ۱۲ با جابجایی بیش از ۱۰۰ پایه و همچنین مناطق ۹ ، ۱۶ و ۱۳ عملکرد قابل توجهی در پیشبرد این برنامه داشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است تا با جابجایی پایه‌های باقی‌مانده، موضوع پایه‌های محدودکننده تردد به طور کامل از سطح شهر تهران رفع شود. در همین راستا، فرآیندها و شیوه‌نامه اجرایی این طرح توسط سازمان نوسازی تدوین و به تمامی مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است.

کمالی‌زاده تصریح کرد: همزمان با تدقیق آمار و اطلاعات موجود در مناطق، برنامه‌ای منسجم برای ادامه عملیات اجرایی در دست اقدام است و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تمامی معابر نیازمند رفع معارض بازگشایی شده و نفوذپذیری و دسترسی در بافت‌های شهری به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.