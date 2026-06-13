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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

واژگونی سمند در محور داران–تیران ۲ فوتی داشت؛ حریق اتوبوس در سمیرم

واژگونی سمند در محور داران–تیران ۲ فوتی داشت؛ حریق اتوبوس در سمیرم

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از دو حادثه واژگونی یک دستگاه سمند در شهرستان تیران با دو فوتی و سه مصدوم و نیز وقوع حریق در یک اتوبوس مسافربری در گردنه پشته سمیرم بدون مصدوم خبرداد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که ساعت ۱۶:۳۴ روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور داران–تیران، بعد از جعفرآباد به مرکز اورژانس اعلام شد.

به گفته وی، بلافاصله سه واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه سه نفر شامل دو مرد و یک زن مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه به مرکز درمانی بهنیا منتقل شدند. عابدی افزود: متأسفانه دو زن ۲۰ و ۵۰ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان همچنین به حادثه‌ای دیگر در صبح جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: ساعت ۰۷:۱۸، گزارش حریق یک دستگاه اتوبوس در گردنه پشته شهرستان سمیرم به اورژانس اعلام شد. این اتوبوس در مسیر سمیرم به بوشهر در حال حرکت بود که دچار آتش‌سوزی شد.

وی ادامه داد: هفت واحد عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدومی بر جای نگذاشت.

کد مطلب 6858573

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