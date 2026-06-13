پورذهبی: ورزش باید به ترویج انگیزه، عدالت و رفع تبعیض جامعه کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از مدالآوران، داوران و قهرمانان ورزشی استان با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای ورزشکار را گرامی میداریم و از تلاش قهرمانان استان قدردانی میکنیم.
وی با تبریک به مدالآوران و مربیان ورزشی افزود: ورزش تنها یک فعالیت جسمی نیست، بلکه بستری برای تعالی اراده و تقویت انگیزه در انسان است و بسیاری از ورزشکاران با انگیزههای درونی و بدون وابستگی به منافع مادی در این مسیر گام برمیدارند.
پورذهبی با اشاره به نمونههای تاریخی از تلاش و پشتکار ورزشکاران در سطح جهان تصریح کرد: زندگی برخی قهرمانان ورزشی نشان میدهد که انگیزه و اراده میتواند انسان را تا بالاترین قلههای موفقیت سوق دهد و این موضوع در ورزش معنا و جلوه ویژهای دارد.
نماینده ولیفقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مفهوم «برابری انسانی» در ورزش گفت: ورزش باید نماد عدالت و همبستگی باشد، اما متأسفانه در برخی عرصههای بینالمللی همچنان شاهد تبعیضهای نژادی و سیاسی هستیم که با فلسفه اصلی ورزش در تضاد است.
ورزش باید پیامآور صلح، احترام متقابل و برابری انسانها باشد
وی با اشاره به نمونههایی از رفتارهای تبعیضآمیز در رویدادهای ورزشی جهانی افزود: ورزش باید پیامآور صلح، احترام متقابل و برابری انسانها باشد و جامعه ورزشی میتواند در این زمینه نقشآفرین و اثرگذار باشد.
پورذهبی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای ورزشی استان اظهار کرد: توسعه ورزش قهرمانی در کردستان نیازمند رسیدگی جدی به زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمهتمام است و نباید ظرفیتهای موجود بدون استفاده باقی بماند.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و امکانات ورزشکاران شد و گفت: حمایت از قهرمانان ورزشی، بهویژه در حوزه اشتغال و امکانات، باید در اولویت برنامههای مسئولان قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان در پایان با قدردانی از تلاش مدیران ورزشی، پیشکسوتان و قهرمانان استان خاطرنشان کرد: کردستان سرشار از استعدادهای ورزشی است و با حمایت و برنامهریزی صحیح میتوان شاهد افتخارات بیشتری در عرصههای ملی و بینالمللی بود.
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