پورذهبی: ورزشکار واقعی الگوی اخلاق و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی در مراسم تجلیل از مدالآوران المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان کردستان که با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، خانوادههای معظم شهدا، ورزشکاران، مربیان و اصحاب رسانه در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: ورزشکار واقعی تنها به دنبال کسب مدال نیست، بلکه باید با خوشاخلاقی، مدارا و تعامل سازنده با مردم، به الگویی اثرگذار در جامعه تبدیل شود.
وی با تأکید بر نقش ورزش در تقویت روحیه اجتماعی و اعتماد به نفس جوانان افزود: ورزش زمینهساز رشد شخصیت، انگیزه، خودباوری و شکلگیری غرور مثبت مبتنی بر توانایی و شایستگی فردی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: قهرمانان ورزشی علاوه بر افتخارآفرینی در میادین مختلف، وظیفه دارند با رفتار و منش خود امید، نشاط و انگیزه را در جامعه گسترش دهند و در مسیر توسعه ورزش استان نقشآفرین باشند.
پورذهبی در ادامه، شهدا را قهرمانان واقعی این سرزمین دانست و گفت: ورزشکارانی که برای ایران اسلامی افتخار کسب میکنند نیز مایه عزت و سربلندی مردم هستند.
وی در پایان با قدردانی از مدالآوران و استعدادهای جوان ورزش استان، بر ضرورت حمایت از نسل آینده ورزش کردستان، توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه بیشتر به ظرفیتهای جوانان تأکید کرد.
ورزش شادابی و اعتماد به نفس را افزایش میدهد
معاون استاندار کردستان، نیز در این مراسم اظهار داشت: ورزشکاران و جوانان این استان با تلاش و پشتکار توانستهاند در عرصههای مختلف ورزشی افتخارآفرینی کنند و آینده کشور را بسازند.
محمد عظیم ملک افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای ورزش در جامعه، ایجاد شادابی، اعتماد به نفس و ارتقای سلامت جسمی و روحی مردم است و توسعه زیرساختهای ورزشی میتواند زمینه حضور گستردهتر نوجوانان و جوانان را در فعالیتهای ورزشی فراهم کند.
معاون استاندار کردستان ادامه داد: ورزش در تربیت نسل آینده و شکلگیری جامعهای سالم و پویا نقش مؤثری دارد و باید از تمامی ظرفیتها برای حمایت از ورزشکاران و توسعه امکانات ورزشی استفاده شود.
وی با تقدیر از افتخارآفرینی ورزشکاران کردستانی در رقابتهای مختلف کشوری گفت: امیدواریم این جوانان در آینده نیز در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور نقشآفرینی کنند.
سفر رهبری در سال ۸۸ نقطه عطف ورزش کردستان بود
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران کردستان اظهار داشت: بسیاری از افتخارات امروز ورزش استان، نتیجه تلاش، غیرت و همت جوانانی است که با وجود کمبود امکانات و محدودیت منابع مالی، توانستهاند نام کردستان را در میادین ملی مطرح کنند.
سالار مرادی افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزشکاران نیازمند استفاده از ظرفیتهای قانونی و مشارکت بخشهای مختلف است و میتوان از منابعی همچون مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش استان بهره گرفت.
مرادی همچنین سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ را منشأ تحولات مهم در حوزه ورزش استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پروژههای ورزشی و عمرانی استان از برکات آن سفر تاریخی بوده است.
۵۳ مدال و رتبه ششم کشور حاصل کاروان ورزشی کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، در این آیین با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای ورزشکار و شهدای جنگ اخیر، اظهار داشت: سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به کردستان در سال ۱۳۸۸، نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای ورزشی استان بود.
به گفته فرزاد خاکی، در جریان این سفر ۳۵ پروژه عمرانی حوزه ورزش و جوانان به تصویب رسید. این پروژهها شامل احداث چهار سالن ورزشی سقف بلند، هفت سالن سقف کوتاه، ۲۰ زمین ورزشی در روستاهای استان و دو زمین چمن مصنوعی استاندارد فوتبال بود که امروز در اختیار جامعه ورزش کردستان قرار دارد.
خاکی سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج را یکی از مهمترین دستاوردهای آن سفر دانست و گفت: این پروژه با تخصیص اعتبارات ویژه به بهرهبرداری رسید و اکنون در خدمت ورزشکاران و مردم استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: کاروان ورزشی استان در دو مرحله، مهر و بهمنماه، به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شد. در این رقابتها، ۴۷۹ نفر شامل ۱۷۲ ورزشکار دختر، ۱۹۴ ورزشکار پسر، ۵۹ مربی و ۵۴ سرپرست در قالب ۳۷ رشته ورزشی حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران کردستانی در رشتههای جانبازان و توانیابان، نابینایان، دوچرخهسواری، بوکس، تکواندو، ژیمناستیک، کشتی، دوومیدانی، کاراته، موی تای، جودو، قایقرانی، هاکی بانوان و کبدی موفق به کسب ۵۳ مدال شدند.
خاکی همچنین گفت: مدالآوران استان از شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، دهگلان، بانه، قروه و کامیاران بودند و کردستان در نهایت موفق شد رتبه ششم کشور را کسب کند. جایگاهی که فراتر از پیشبینیهای اولیه بود.
وی با اشاره به میزبانی موفق کردستان در مسابقات دوومیدانی المپیاد استعدادهای برتر افزود: این استان به مدت چهار روز میزبان ۳۳۰ ورزشکار از ۳۰ استان کشور بود و در پایان نیز عنوان «میزبان برتر» را به دست آورد.
