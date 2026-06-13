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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

سید محسن فاضلیان:

پایداری فناوری بانک مسکن در شرایط بحرانی، ضامن امنیت مالی مشتریان است

پایداری فناوری بانک مسکن در شرایط بحرانی، ضامن امنیت مالی مشتریان است

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در نشست با مدیران حوزه فناوری اطلاعات، ضمن تاکید بر اهمیت پایداری فناوری بانک مسکن، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری و رفع چالش‌های عملیاتی شعب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «سید محسن فاضلیان» عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در نشستی با حضور معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات، رؤسای ادارات کل این حوزه، رئیس اداره کل امور کارکنان و مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران که به‌صورت وبیناری برگزار شد، به بررسی عملکرد معاونت فناوری اطلاعات بانک مسکن به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم و همچنین اقدامات شرکت فناوری اطلاعات ناواکو پرداخت.

فاضلیان در این نشست اظهار کرد: عبور موفق بانک مسکن از چالش‌های فناوری اطلاعات در دوران جنگ تحمیلی سوم، نشان‌دهنده بلوغ فنی متخصصان بانک است. باید با اهتمامی بیش از پیش و توسعه زیرساخت‌ها، تمامی نواقص فنی و کاستی‌های موجود را نیز رفع کنیم تا خدمت‌رسانی سریع و پایدار به مردم تضمین شود.

وی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای شنیدن مستقیم مسائل اجرایی، شناسایی چالش‌ها و تسریع در ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیندهای کاری در شعب است.

فاضلیان در ادامه، خواستار احصا نواقص و مشکلات مطرح شده و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع به منظور روان‌سازی بیشتر عملیات بانک شد.

در این جلسه وبیناری، مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران به بیان چالش‌ها، نواقص و مشکلات حوزه فناوری در فرآیندهای کاری خود پرداختند و پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را از مدیران حوزه فناوری بانک دریافت کردند. همچنین مقرر شد برخی مسائل مطرح‌شده به‌صورت تخصصی توسط معاونت فناوری اطلاعات بانک بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.

رئیس اداره کل امور کارکنان بانک مسکن نیز در این جلسه ضمن تشریح اقدامات بانک در حوزه‌های معیشتی و رفاهی کارکنان، توضیحاتی درباره درخواست‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ارائه کرد.

کد مطلب 6858715

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