پایداری فناوری بانک مسکن در شرایط بحرانی، ضامن امنیت مالی مشتریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «سید محسن فاضلیان» عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در نشستی با حضور معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات، رؤسای ادارات کل این حوزه، رئیس اداره کل امور کارکنان و مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران که به‌صورت وبیناری برگزار شد، به بررسی عملکرد معاونت فناوری اطلاعات بانک مسکن به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم و همچنین اقدامات شرکت فناوری اطلاعات ناواکو پرداخت.

فاضلیان در این نشست اظهار کرد: عبور موفق بانک مسکن از چالش‌های فناوری اطلاعات در دوران جنگ تحمیلی سوم، نشان‌دهنده بلوغ فنی متخصصان بانک است. باید با اهتمامی بیش از پیش و توسعه زیرساخت‌ها، تمامی نواقص فنی و کاستی‌های موجود را نیز رفع کنیم تا خدمت‌رسانی سریع و پایدار به مردم تضمین شود.

وی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای شنیدن مستقیم مسائل اجرایی، شناسایی چالش‌ها و تسریع در ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود فرآیندهای کاری در شعب است.

فاضلیان در ادامه، خواستار احصا نواقص و مشکلات مطرح شده و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع به منظور روان‌سازی بیشتر عملیات بانک شد.

در این جلسه وبیناری، مدیران شعب استان‌ها و مناطق تهران به بیان چالش‌ها، نواقص و مشکلات حوزه فناوری در فرآیندهای کاری خود پرداختند و پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را از مدیران حوزه فناوری بانک دریافت کردند. همچنین مقرر شد برخی مسائل مطرح‌شده به‌صورت تخصصی توسط معاونت فناوری اطلاعات بانک بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.

رئیس اداره کل امور کارکنان بانک مسکن نیز در این جلسه ضمن تشریح اقدامات بانک در حوزه‌های معیشتی و رفاهی کارکنان، توضیحاتی درباره درخواست‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات ارائه کرد.