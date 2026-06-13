به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، حمید خوانساری با اشاره به گستره شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: بر اساس آخرین اطلاعات احصا شده، حدود ۹۷ هزار کیلومتر مسیر جاده‌ای شامل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی درجه یک و همچنین ۱۱ هزار کیلومتر مسیر ریلی در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارد. بر اساس بررسی‌های فنی و ارزیابی انجام شده، حدود 5 هزار کیلومتر به صورت تکه‌های منقطع در کل جاده های کشور شناسایی شده که فاقد هر گونه پوشش تلفن همراه بوده که اکثر این نقاط به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مشکلات اجرایی و فنی خصوصاً عدم دسترسی به شبکه برق با این مشکل مواجه هستند.

خوانساری در خصوص مهم ‌ترین چالش‌های توسعه پوشش ارتباطی در جاده‌ها اظهار کرد: عدم وجود زیرساخت برق، دشواری دسترسی به محل نصب سایت‌ها در مناطق کوهستانی و صعب‌ العبور، نبود جاده دسترسی برای احداث دکل‌های مخابراتی و همچنین محدودیت‌های ناشی از دریافت مجوز از دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی و راهداری، از مهم‌ترین موانع توسعه پوشش جاده‌ای محسوب می‌شود. با وجود این موانع برنامه‌ریزی برای شناسایی تکه جاده‌های فاقد پوشش مناسب و یا نقاط کور جاده‌ای در محورهای جاده‌ای اصلی و چگونگی ایجاد پوشش مناسب تلفن همراه در این نقاط به ‌صورت مستمر در دستور کار رگولاتوری و اپراتورها قرار دارد.

وی افزود: در برخی مسیرها نیز به دلیل تردد پایین و نبود توجیه اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای ایجاد پوشش ارتباطی با چالش مواجه بوده که در برخی از این مسیرها تلاش شده با همکاری مجری طرح USO و بهینه‌سازی طراحی محل استقرار سایت‌های مرتبط با این طرح، بخشی از پوشش مدنظر در این مسیرها بهبود یابد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی دیگر از موانع توسعه پوشش جاده‌ای را محدود بودن تعهدات اپراتورها دانست و گفت: در حال حاضر هر اپراتور سالانه ۵۰۰ کیلومتر تعهد ایجاد پوشش جاده‌ای دارد و مجموع تعهد سه اپراتور اصلی کشور به حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال می‌رسد که با توجه به شرایط پروانه‌ای ایجاد پوشش جاده ای، این مقدار برای تکمیل پوشش جاده های اصلی کافی نیست. از طرفی بخشی از جاده های روستایی کشور نیز که میزان قابل توجهی است در تعهدات اپراتورها قرار ندارند.

به گفته وی، در صورت رفع موانع زیرساختی توسعه شبکه از جمله تأمین برق و مسیرهای دسترسی، تکمیل پوشش جاده‌ای کشور همچنان به سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه و چند سال زمان نیاز دارد.همچنین تامین امنیت سایت‌های احداث شده به منظور جلوگیری از سرقت تجهیزات و یا تخریب عمدی سایت‌ها علیرغم تمهیدات فنی و فیزیکی انجام شده، یکی از چالش‌های اپراتورهای ارتباطی برای پایداری سرویس در این بخش هست.

وی با تاکید بر اینکه در بخش عمده جاده‌های اصلی کشور حداقل پوشش نسل دوم تلفن همراه 2G وجود دارد، خاطرنشان کرد: امروزه مطالبه اصلی مردم و برخی نهادهای خدمت‌رسان نظیر پلیس و اورژانس، دسترسی به اینترنت پرسرعت در مسیرهای جاده‌ای است که در حال حاضر بالغ بر ۴۰ درصد مسیرهای جاده‌ای دارای پوشش نسل چهارم تلفن همراه 4G توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه هستند.

خوانساری یکی از راهکارهای ارتقای وضعیت پوشش تلفن همراه در جاده های اصلی را صدور مجوز استفاده گسترده‌تر از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیلی ایجاد پوشش فراگیرتر توسط اپراتورها، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زیرساخت برق پایدار و ایجاد مسیر دسترسی و تسهیل صدور مجوزها و همچنین بررسی امکان بازنگری در تعهدات پروانه‌ای اپراتورها با هدف توسعه پوشش نسل‌ چهارم تلفن همراه در جاده‌های کشور عنوان کرد.