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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

​آغاز پروژه چند وجهی نوسازی صنایع با مشارکت بانک صادرات ایران

​آغاز پروژه چند وجهی نوسازی صنایع با مشارکت بانک صادرات ایران

​بانک صادرات ایران همزمان با آغاز پروژه گسترده نوسازی و بهسازی صنایع، تامین مالی هدفمند و کارآمد صنعت خودروسازی را با تمرکز بر توسعه خطوط تولید خودروهای باکیفیت سرعت بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان اسکندری در جریان بازدید از خطوط تولید و مونتاژ شرکت پارس‌خودرو از نوسازی چند وجهی واحدهای تولیدی با عنوان الزامی حیاتی در دوران پساجنگ یاد کرد و گفت: «موضوع محوری برای ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد ملی، حمایت حداکثری از صنایع پیشران و توسعه زیرساخت‌ها با تمرکز بر بخش‌های زودبازده و پرنفوذ است. نباید فراموش کنیم در شرایط کنونی، هر لحظه توقف در عرصه تولید، منجر به بروز چالش‌ در کل اکوسیستم صنعت می‌شود و فرآیند توسعه را دچار اختلال می‌کند.»

سرپرست بانک صادرات ایران بر لزوم تولید خودروهای باکیفیت و منطبق بر استانداردهای روز جهانی تاکید کرد و افزود: «مردم ایران در دوران جنگ بار دیگر نشان دادند که شایسته تکریم بسیار هستند؛ تلاش برای تحقق جهاد اقتصادی و عرضه باکیفیت‌ترین محصولات که منجر به افزایش رفاه آحاد مختلف جامعه شود، کمترین کاری است که می‌توان و باید انجام داد.» اسکندری نسبت به مشارکت بانک صادرات ایران در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ارتقای کیفیت محصول در پارس‌خودرو اعلام آمادگی کرد و بر تدوین چارچوبی نوین جهت تامین مالی این شرکت تاکید نمود.

بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز ضمن قدردانی از نگاه ویژه و عملیاتی بانک صادرات ایران به صنعت، ابراز امیدواری کرد با پشتوانه این بانک، توان پارس‌خودرو در تولید کمی و کیفی انواع محصولات افزایش یابد.

در جریان این دیدار مهدی اقبالی‌راد و محمد وطن‌پور اعضای هیئت‌مدیره به همراه معاونان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران نیز بر همکاری دو جانبه در راستای توسعه خطوط تولید تاکید کردند.

کد مطلب 6859068

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