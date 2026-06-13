بعثت جامعه؛ کلید فهم جنگ شناختی و بازگشت جوانان به معارف انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی عصر شنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در استان زنجان در آستانه ایام محرم با اشاره به نام‌گذاری مرحله کنونی انقلاب اسلامی به «بعثت مردم» از سوی رهبر شهید، اظهار کرد: مفهوم بعثت از بنیادی‌ترین مفاهیم اسلام است. همه پیامبران الهی پس از رسیدن به بلوغ معنوی و الهی به سوی جامعه خود مبعوث شدند؛ هم برای هدایت حق‌طلبان و هم برای مواجهه با دشمنان. اما آنچه امروز در جمهوری اسلامی با آن مواجه هستیم، فراتر از بعثت فردی است و باید از آن با عنوان بعثت یک جامعه یاد کرد.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، جامعه همانند انسان دارای روح، حیات، رشد، سقوط، نماز و حرکت است. جامعه نیز به بلوغ می‌رسد و در نقطه‌ای از تاریخ، مبعوث می‌شود. رهبر شهید انقلاب حدود یک ماه پیش از شهادت خود، وعده چنین بعثتی را مطرح کردند. بنابراین اکنون در میانه فرآیندی قرار داریم که می‌توان آن را «بعثت جامعه» و «بعثت مجدد انقلاب اسلامی» نامید.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به بیانات رهبر شهید در سال گذشته و در آستانه میلاد امیرالمؤمنین(ع)، تصریح کرد: ایشان از مجموعه فعالان فرهنگی و تبلیغی کشور خواستند همان‌گونه که دشمن با آرایش تبلیغاتی به میدان آمده، ما نیز با آرایش تبلیغاتی متناسب وارد میدان شویم. رهبر شهید در آن سخنرانی به‌طور مشخص سه حوزه از معارف اسلامی و شیعی را به‌عنوان اهداف اصلی دشمن معرفی کردند

وی ادامه داد: این سخنان را می‌توان به‌نوعی وصیت‌نامه فرهنگی و تبلیغی رهبر شهید دانست. بخش مهمی از معارفی که ایشان در واپسین ماه‌های عمر شریف خود برای جامعه تبلیغی کشور ترسیم کردند، نقشه راهی برای مواجهه با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است.

ولایت اجتماعی؛ یکی از عمیق‌ترین مبانی جذب جوانان

حریزاوی با اشاره به حدیثی از امام محمدباقر(ع) درباره جایگاه ولایت در نظام ارزشی اسلام، گفت: یکی از مسائل مهم امروز این است که آیا در معارف اسلامی راهبردی برای بازگرداندن جوانانی که در اثر جنگ شناختی و تبلیغات دشمن از فضای انقلاب فاصله گرفته‌اند وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این سؤال در معارف اهل‌بیت(ع) به‌روشنی بیان شده است.

وی با استناد به حدیثی از امام باقر(ع) اظهار داشت: در این روایت قدسی آمده است که خداوند گروهی را که ولایت امام جائر را بپذیرند، حتی اگر در اعمال فردی خود اهل تقوا باشند، مستحق عذاب می‌داند و در مقابل، گروهی را که ولایت امام عادل الهی را پذیرفته‌اند، هرچند در برخی رفتارهای فردی دچار کاستی باشند، مشمول رحمت و بخشش الهی قرار می‌دهد.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این روایت نشان می‌دهد که در اندیشه اسلامی، مسئله ولایت و جهت‌گیری اجتماعی و سیاسی جامعه، جایگاهی بسیار فراتر از برخی رفتارهای فردی دارد. ممکن است فردی در عبادات شخصی مقید باشد اما در عرصه اجتماعی و سیاسی، تابع ولایت طاغوت شود. در مقابل، افرادی نیز وجود دارند که ضعف‌هایی در برخی رفتارهای فردی دارند اما در جبهه ولایت حق ایستاده‌اند و حاضر به پذیرش سلطه دشمن نیستند.

وی افزود: آنچه امام خمینی(ره) از آن با عنوان اسلام آمریکایی یاد می‌کردند و آنچه رهبر شهید در قالب تشیع انگلیسی مورد نقد قرار می‌دادند، صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نبود، بلکه ریشه در یک مبنای عمیق اعتقادی داشت.

نظریه ولایت اجتماعی؛ از توحید تا تمدن اسلامی

حریزاوی با اشاره به کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» گفت: رهبر شهید در سال ۱۳۵۳ نظریه‌ای بنیادین را با عنوان ولایت اجتماعی تبیین کردند که بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی اسلام بر پایه آن قابل فهم است.

وی ادامه داد: مباحثی که امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان بزرگ اسلامی مطرح کرده‌اند نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. تبیین این نظریه و تبدیل آن به سازوکارهای عملی برای ارتباط با نسل جوان، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امروز مبلغان و فعالان فرهنگی است.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به مسئله حجاب اظهار کرد: رهبر شهید در جریان فتنه کشف حجاب تأکید کردند که کشف حجاب صرفاً یک حرام شرعی نیست بلکه یک حرام سیاسی نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر بتوانیم برای نسل جوان توضیح دهیم که مسئله صرفاً تخلف از یک حکم فردی نیست، بلکه در مواردی به معنای پذیرش الگوها و ولایت فرهنگی دشمن است، بخشی از سوءتفاهم‌های موجود برطرف خواهد شد. بسیاری از جوانان در برابر پذیرش سلطه دشمن حساسیت دارند و باید این لایه‌های پنهان موضوعات فرهنگی برای آنان تبیین شود.

جنگ شناختی؛ مهم‌ترین میدان نبرد امروز

حریزاوی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ ترکیبی، گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است؛ جنگی که هدف آن تغییر ادراک، قضاوت و نظام معنایی جامعه است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) قرن‌ها پیش درباره چنین وضعیتی هشدار داده بودند؛ زمانی که معروف، منکر و منکر، معروف تلقی شود. در ادبیات علوم اجتماعی نیز از این پدیده به جابه‌جایی هنجارها و ضدهنجارها تعبیر می‌شود.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در جنگ شناختی با مسائل ساده و تک‌بعدی مواجه نیستیم. برای مثال موضوع حجاب فقط یک مسئله فقهی نیست؛ بلکه دارای ابعاد اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، روان‌شناختی، هویتی، عاطفی، فرهنگی و سبک زندگی است. بنابراین پاسخ به آن نیز نمی‌تواند صرفاً یک پاسخ تک‌بعدی و فقهی باشد.

وی با بیان اینکه جامعه امروز با جامعه چند دهه گذشته تفاوت‌های جدی پیدا کرده است، گفت: فضای مجازی، رسانه، هنر، سبک زندگی دیجیتال و تحولات فرهنگی موجب شکل‌گیری طیف‌های متنوع اجتماعی شده‌اند.

حریزاوی افزود: دیگر نمی‌توان جامعه را صرفاً به سه گروه سیاه، سفید و خاکستری تقسیم کرد. امروز مخاطبان ما دارای ویژگی‌ها، دغدغه‌ها و الگوهای رفتاری متفاوتی هستند و به همین دلیل شیوه‌های تبیین نیز باید متناسب با این تنوع اجتماعی طراحی شود.

وی تأکید کرد: فعالان فرهنگی و مبلغان دینی باید بدانند که بسیاری از پرسش‌های نسل جوان صرفاً پرسش‌های اعتقادی نیست، بلکه ترکیبی از مسائل هویتی، روانی، اجتماعی، رسانه‌ای و سیاسی است. از این‌رو پاسخ‌های ما نیز باید چندلایه، عمیق و متناسب با شرایط مخاطب باشد.

مساجد و مراکز دینی محور ترویج معارف انقلاب باشند

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از فعالیت ائمه جمعه، روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان و فعالان فرهنگی استان زنجان، اظهار کرد: امروز مساجد، حسینیه‌ها، مصلاها، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید به پایگاه‌های تبیین نظام فکری امامین انقلاب و معارف اسلام ناب تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نظام فکری انقلاب اسلامی را از توحید تا تمدن اسلامی به‌درستی برای نسل جوان تبیین کنیم، زمینه بازگشت بسیاری از جوانان و نوجوانان به معارف عمیق دینی و انقلابی فراهم خواهد شد.

حریزاوی افزود: مجموعه برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و معرفتی در استان زنجان بتواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی دینی و بصیرت اجتماعی نسل جوان ایفا کند و مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی را هموار سازد.